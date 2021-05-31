Два детеныша алтайских маралов родились в Башкирии

Уфа, 31 мая. В Башкирском государственном заповеднике появились на свет два мараленка впервые за два года.

Алтайские маралы обитают на охраняемой территории в Бурзянском районе с 2014 года. Последние два года они не приносили потомства, но в конце мая самка родила сразу двух малышей. Сотрудники заповедника и ветеринары будут наблюдать за ростом малышей.

В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки, сообщал ФАН. Имени пока у новорожденного нет, но, как только он окрепнет, сотрудники зоопарка придумают кличку.