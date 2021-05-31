Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов

Водители автобусов в России порой становятся заложниками транспортных компаний, которые ведут «серую» бухгалтерию. Об этом ФАН рассказал заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький. В свою очередь, юрист Сергей Пешков поделился случаем из практики, когда перевозчик обвинил 30 своих сотрудников в присвоении денежных средств.

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«Деньги скрыты от налоговой»

Проблема «серой зоны» перевозок в России стала темой заседания координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта, проходившего 28 мая. Участники встречи обсудили результаты мониторинга работы перевозчиков в 83 регионах РФ, согласно которому признаки сокрытия выручки были выявлены на 33% автобусных маршрутов. Часто они выражались в отказе выдать билет после оплаты.

По словам Арсения Беленького, невыдачу билета водитель наиболее часто объяснял тем, что их в принципе нет. Тем не менее не они виноваты в сложившейся ситуации.

«Водитель, скорее всего, и не знает: его отправили в рейс, не обеспечив билетами, поэтому «их нет» — это единственный возможный ответ в таких ситуациях со стороны водителей, соответственно, как-то пояснить отсутствие билетов они не могут», — пояснил общественный деятель.

Руководитель исполкома ОНФ добавил, что в ходе мониторинга встречались неординарные ситуации.

«Например, в Астрахани во время поездки на автобусе оплатить банковской картой нет возможности, при этом водители разрешают переводить деньги на мобильный банк по своему номеру, — рассказал собеседник ФАН. — А в Забайкальском крае, в Чите, активист ОНФ сел в автобус одного предприятия-перевозчика, но на полученном билете были реквизиты другого перевозчика».

Общественный деятель отметил, что в ряде автобусов полученный проездной документ не позволял получить реквизиты федерального чека.

«Был случай, когда активисту, после нескольких просьб, водитель все же согласился выдать билет: рулоны билетов были извлечены водителем после долгих поисков из какой-то коробочки, а затем активист получил вместо одного билета сразу шесть, — сообщил Беленький. — Стоит ли говорить, что по этим билетам невозможно было проверить фискальную информацию о платеже, то есть деньги, которые он отдал за проезд, скорее всего, остались скрыты от налоговой».

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«Сумма ущерба по видеозаписи»

Несмотря на то, что к «серым» финансовым схемам прибегают сами перевозчики, водители автобусов в России иногда становятся фигурантами уголовных дел. Так, юрист Сергей Пешков рассказал о случае из практики, когда транспортная компания в Московской области массово обвинила своих сотрудников в сокрытии выручки.

«Насколько я знаю со слов моего доверителя, в подобной ситуации оказались порядка 30 человек, речь идет о суммах в пределах от 3 до 10 тысяч рублей, — уточнил собеседник агентства. — Все дела были возбуждены практически в одно и то же время, в зависимости от того, как быстро шла доследственная проверка до возбуждения уголовного дела. Заявления были поданы в одно время».

Юрист пояснил, что компания-перевозчик оперирует видеозаписью из салона как доказательством незаконного присвоения денежных средств, полученных от пассажиров.

«По их мнению, в течение недели водители получали денежные средства, не проводя их по кассе, — сообщил Пешков. — Насколько я понимаю, сумма ущерба была определена по количеству людей, которые не были обилечены водителем».

Юрист полагает, что видеозапись не может служить доказательством по делу о хищении.

«Все это на грани предположения, — подчеркнул Пешков. — Речь идет о непрерывной видеозаписи за неделю, которую как минимум семь суток должен смотреть дознаватель, чтобы понять, действительно ли в каждом фрагменте был факт сокрытия выручки. Нет ли подделок, за нужное ли время была предоставлена запись, на том ли самом маршруте все это было».

Юрист отметил, что в сложившейся ситуации возникает слишком много вопросов, которые в принципе неразрешимы.

«Устанавливать сумму ущерба по видеозаписи — это безумие, — заключил собеседник агентства. — Я первый раз сталкиваюсь с таким обоснованием в качестве доказательства по делу о хищении, когда подтверждением суммы ущерба служит видеозапись».

Ранее ФАН писал, что признаки сокрытия выручки были выявлены на 33% автобусных маршрутов в ходе мониторинга работы перевозчиков в 83 регионах РФ. Его провели активисты ОНФ.