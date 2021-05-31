Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
Все новости
31 мая 15:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
Все новости

Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов

Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук

Водители автобусов в России порой становятся заложниками транспортных компаний, которые ведут «серую» бухгалтерию. Об этом ФАН рассказал заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький. В свою очередь, юрист Сергей Пешков поделился случаем из практики, когда перевозчик обвинил 30 своих сотрудников в присвоении денежных средств.

Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусов в РФ
flickr.com  / Marco Verch

«Деньги скрыты от налоговой»

Проблема «серой зоны» перевозок в России стала темой заседания координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта, проходившего 28 мая. Участники встречи обсудили результаты мониторинга работы перевозчиков в 83 регионах РФ, согласно которому признаки сокрытия выручки были выявлены на 33% автобусных маршрутов. Часто они выражались в отказе выдать билет после оплаты.

По словам Арсения Беленького, невыдачу билета водитель наиболее часто объяснял тем, что их в принципе нет. Тем не менее не они виноваты в сложившейся ситуации.

«Водитель, скорее всего, и не знает: его отправили в рейс, не обеспечив билетами, поэтому «их нет» — это единственный возможный ответ в таких ситуациях со стороны водителей, соответственно, как-то пояснить отсутствие билетов они не могут», — пояснил общественный деятель.

Руководитель исполкома ОНФ добавил, что в ходе мониторинга встречались неординарные ситуации.

«Например, в Астрахани во время поездки на автобусе оплатить банковской картой нет возможности, при этом водители разрешают переводить деньги на мобильный банк по своему номеру, — рассказал собеседник ФАН. — А в Забайкальском крае, в Чите, активист ОНФ сел в автобус одного предприятия-перевозчика, но на полученном билете были реквизиты другого перевозчика».

Общественный деятель отметил, что в ряде автобусов полученный проездной документ не позволял получить реквизиты федерального чека.

«Был случай, когда активисту, после нескольких просьб, водитель все же согласился выдать билет: рулоны билетов были извлечены водителем после долгих поисков из какой-то коробочки, а затем активист получил вместо одного билета сразу шесть, — сообщил Беленький. — Стоит ли говорить, что по этим билетам невозможно было проверить фискальную информацию о платеже, то есть деньги, которые он отдал за проезд, скорее всего, остались скрыты от налоговой».

Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусов в РФ
pixabay.com  / Free-Photos

«Сумма ущерба по видеозаписи»

Несмотря на то, что к «серым» финансовым схемам прибегают сами перевозчики, водители автобусов в России иногда становятся фигурантами уголовных дел. Так, юрист Сергей Пешков рассказал о случае из практики, когда транспортная компания в Московской области массово обвинила своих сотрудников в сокрытии выручки.

«Насколько я знаю со слов моего доверителя, в подобной ситуации оказались порядка 30 человек, речь идет о суммах в пределах от 3 до 10 тысяч рублей, — уточнил собеседник агентства. — Все дела были возбуждены практически в одно и то же время, в зависимости от того, как быстро шла доследственная проверка до возбуждения уголовного дела. Заявления были поданы в одно время».

Юрист пояснил, что компания-перевозчик оперирует видеозаписью из салона как доказательством незаконного присвоения денежных средств, полученных от пассажиров.

«По их мнению, в течение недели водители получали денежные средства, не проводя их по кассе, — сообщил Пешков. — Насколько я понимаю, сумма ущерба была определена по количеству людей, которые не были обилечены водителем».

Юрист полагает, что видеозапись не может служить доказательством по делу о хищении.

«Все это на грани предположения, — подчеркнул Пешков. — Речь идет о непрерывной видеозаписи за неделю, которую как минимум семь суток должен смотреть дознаватель, чтобы понять, действительно ли в каждом фрагменте был факт сокрытия выручки. Нет ли подделок, за нужное ли время была предоставлена запись, на том ли самом маршруте все это было».

Юрист отметил, что в сложившейся ситуации возникает слишком много вопросов, которые в принципе неразрешимы.

«Устанавливать сумму ущерба по видеозаписи — это безумие, — заключил собеседник агентства. — Я первый раз сталкиваюсь с таким обоснованием в качестве доказательства по делу о хищении, когда подтверждением суммы ущерба служит видеозапись».

Ранее ФАН писал, что признаки сокрытия выручки были выявлены на 33% автобусных маршрутов в ходе мониторинга работы перевозчиков в 83 регионах РФ. Его провели активисты ОНФ.

Вернуться назад

онф водитель юрист билеты перевозчик сергей пешков арсений беленький
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 162294 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 86082 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 73422 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53727 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Отказ от покровительства России обошелся Европе в триллионы после сделки США—КНР
Экономика 43768 28 мая 2021
Отказ от покровительства России обошелся Европе в триллионы после сделки США—КНР
Все новости / Общество / Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
Рейтинг@Mail.ru