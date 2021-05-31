«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры

Крупный проект «Горская» сможет принимать гостей круглый год и туристический спад в зимний период не будет заметным. Таким образом Санкт-Петербург еще больше укрепит свои позиции на внутреннем и международном туристическом рынках через создание новых комфортных для жизни и бизнеса современных кластеров. Так считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики, комментируя масштабную реновацию территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Экология на первом месте

Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) собираются подписать соглашения о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о масштабной реновации территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» у Финского залива.

Согласно концепции, на месте промзоны появятся Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная и многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Prt Scr vk.com/zpkio / Пресс-служба Зеленогорского парка культуры и отдыха

Территорию промзоны «Горская» проектировщики хотят сделать максимально «зеленой» и экологичной. Так, например, упомянутый парк инноваций будет непосредственно прилегать к действующему лесопарку Лисий Нос. На территории самого парка кроме строительства инновационного центра проектом предполагается строительство гостиницы. Здание Института морских технологий и туризма архитекторы предлагают строить непосредственно у воды. Здесь же предлагается сделать «стоянку» на 120 яхт, а также построить ресторан для туристов.

Развитие экологических кластеров

Экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода заметил, что на фоне успешного развития внутреннего туризма Санкт-Петербург имеет все возможности для реализации амбициозных инвестиционных и региональных инфраструктурных проектов для развития экологических кластеров и спортивных комплексов. Площадка «Горская» в составе Сестрорецка (Курортный район Санкт-Петербурга) может стать очень привлекательной для туристов, бизнеса, инвесторов в жилые и нежилые объекты.

«Капитальные вложения со стороны города оцениваются в размере 80 млрд рублей, это вполне адекватная сумма. Проект развития «Горской», очень вероятно, привлечет российских и международных инвесторов, его реализация может пройти в формате частно-государственного партнерства. Это значит, что помимо переосмысления транспортной инфраструктуры ключевые составляющие развития «Горской» можно рассматривать как адресные социальные инвестиции правительства Санкт-Петербурга и частного бизнеса», — пояснил Андрей Лобода.

pixabay.com / Peter H

На его взгляд, Сестрорецк и в целом Курортный район Санкт-Петербурга — это самое перспективное направление для реализации грандиозных задач в создании современных деловых и туристических кластеров. Благоприятный климат и уникальные природные факторы северной Балтики уже сделали этот район города излюбленным местом пребывания жителей и гостей города.

«Любые инвестиции — это создание новых рабочих мест, развитие сектора услуг, новый драйв для предприятий малого и среднего бизнеса. Очевидно, что «Горская» сможет принимать гостей круглый год и туристический спад в зимний период не будет заметным. Это значит, что после запуска многообещающего кластера его будут посещать не менее 10 млн человек. Таким образом, Санкт-Петербург еще больше укрепит свои позиции на внутреннем и международном туристическом рынках через создание новых комфортных для жизни и бизнеса современных кластеров. В реализации задуманного есть очень важная социальная составляющая. Умные социальные инвестиции сделают еще комфортнее жизнь простым гражданам», — заключил Андрей Лобода.

Точка притяжения

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что подобные проекты, когда бывшие промышленные зоны реконструируются и становятся местом притяжения горожан и туристов, не новинка. Таким образом проводится облагораживание разных территорий во многих городах страны.

«И это позитивное начинание, так как территории освобождаются от мусора и загрязнений, появляются новые точки притяжения для жителей, создаются территории и места, привлекающие туристов. В этом плане проект на Финском заливе можно только приветствовать», — заключил Артем Деев.

Вторым крупным инвестиционным проектом станут транспортно-пересадочные узлы. Проект предполагает строительство пилотного ТПУ. За образец компания взяла успешный опыт реализации подобных хабов в Москве. ТПУ будет выполнять сразу несколько функций — транспортную, деловую, гостиничную и общественную. Планируемый размер инвестиций в оба проекта ориентировочно составит 236 млрд рублей.