«Слепой мул» или киберпреступник: Бутина объяснила, за что задерживают россиян

Тема защиты российских граждан за рубежом в наши дни актуальна как никогда. Россияне нередко становятся жертвами политического противостояния. Это испытала на собственном опыте Мария Бутина, которую в 2019 году задержали в США под надуманным предлогом, обвинив в работе «иностранным агентом». С момента задержания Бутина провела 15 месяцев и 10 дней в американской тюрьме, где на нее оказывалось давление. После освобождения и возвращения домой россиянка выпустила книгу «Тюремный дневник» и занялась правозащитной деятельностью. Сейчас фонд Марии Бутиной «Своих не бросаем» оказывает всестороннюю помощь соотечественникам, оказавшимся в заключении за рубежом. Чего стоит опасаться россиянам за пределами своей страны? Действуют ли двойные стандарты в отношении заключенных с российским гражданством? Какую помощь может оказать российское консульство? Зачем нужна юридическая страховка? На эти вопросы ответила сама журналистка и правозащитница Мария Бутина в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Марии Бутиной, главное, в ситуации с задержанием россиян «отделять плевелы от зерен». Бывают ситуации, когда граждан РФ задерживают действительно по обоснованным причинам, но даже в таком случае их нельзя лишать помощи.

«Недавно произошла ситуация с задержанием в Белоруссии Софьи Сапеги, которая является гражданкой России. Тема непростая. С одной стороны, мы говорим о правах на справедливый суд и защиту, дарованных конституцией, а также на защиту от неправомерного преследования, на связь с родными, визиты консулов и так далее, то что положено. С другой стороны, нужно понимать, что ни посольства, ни консульства, ни общественные организации не являются судом. Если вина доказана, нам необходимо обеспечить гуманные условия содержания. Я привожу в пример связь с родственниками. В этом людей часто ограничивают, за такие вещи необходимо бороться. Если не мы, то кто?» — объяснила она.

Бутина заявила, что вне зависимости от политических предпочтений Софьи Сапеги и степени ее вины права задержанной россиянки должны быть соблюдены. Поскольку она гражданка России и входит в понятие «свои».

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Иногда, по словам журналистки, если человек совершил мелкое преступление на территории другой страны, дипломатам и правозащитникам удается договориться с местными властями и заменить заключение на штраф и принудительную депортацию. Однако тут уже все зависит от активности работников консульства и личности самого консула. Как рассказала Бутина, в ее случае у российского диппредставителя была возможность навещать журналистку довольно часто, так как следственный изолятор находился всего в 20 минутах езды от консульства. Но так бывает не всегда. Плюс у российских консулов в некоторых странах довольно высокая нагрузка, поэтому им не всегда удается оперативно реагировать на случаи задержания россиян. Она также объяснила, что не стоит ожидать от диппредставителей оплаты услуг адвокатов, но в сфере защиты задержанных россиян на них лежит не менее важная гуманитарная часть: это и улучшение условий содержания, и отстаивание прав на медицинскую помощь и самое главное — связь с родными.

«Они нить, связующая с родными и близкими. Мне они очень помогали, выбили для меня дополнительное одеяло. Это кажется мелочью, но, когда в камере всего 15 градусов, второе одеяло — это вопрос жизни [и смерти]. Важно и то, что консулы доводят информацию об условиях содержания задержанного до общественности. Ведь, по сути дела, заключенного больше не видит никто», — сказала Бутина.

В последнее время участились случаи арестов россиян за рубежом по обвинению в киберпреступлениях, причем чаще всего прямых доказательств совершения преступления нет. Тенденции таковы, что даже если хакерские атаки исходят из стран НАТО, в этом все равно обвиняют Россию. Никто не разбирается, кто заказчик, кто посредник, кто исполнитель — США все упрощают и делают так, как выгодно им. Поэтому Штаты считают себя вправе выкрасть человека из любого государства, если он, по их мнению, совершил преступление.

«Часто людям вменяют факт соучастия, потом различными методами подталкивают на признание вины — вот и доказанное преступление», — рассказала она.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

При этом западные правозащитники на жалобы и неприемлемые условия содержания задержанных россиян, внимание, как правило, не обращают. Так было и в случае с самой Бутиной, которая находилась в карцере вместо разрешенных 15 дней четыре месяца, и в случае с Константином Ярошенко, которого при задержании жестоко избили.

«Мы всегда наталкиваемся на стену, когда дело касается соблюдения прав россиян на Западе. Если заключенный им нравится, они будут его защищать. Про меня — все мировое сообщество молчало, пока я находилась в карцере четыре месяца, вместо разрешенных нормативами ООН 15 дней. Поэтому здесь есть двойные стандарты», — заявила Бутина.

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Однако гражданам РФ грозит опасность оказаться за решеткой не только на Западе, но и в Азии. По словам Бутиной, участились случаи, когда российских туристов и путешественников используют как «слепых мулов» для наркотрафика. Поэтому она предостерегла россиян от перевозки чужих свертков, подарков и личных вещей, даже если об этом просят друзья. Внешне безобидный сувенир может оказаться контейнером для перевозки наркотиков, а в некоторых азиатских странах наказание за такое преступление предусматривает смертную казнь. Правозащитница также акцентировала внимание на том, что в условиях нынешней русофобской политики при выезде за рубеж граждане нашей страны должны понимать, куда обращаться в случае задержания и на какую помощь они могут рассчитывать. Она также рекомендовала на всякий случай оформить юридическую страховку, поскольку российское государство не оплачивает услуги адвокатов за рубежом, которые весьма дороги.