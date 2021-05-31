Дандыкин: три козыря России загонят США в ловушку в Черном море

Москва, 31 мая. США загонят себя в ловушку, если станут подыгрывать Киеву с его антироссийскими демаршами, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал ставку украинских властей на усиление американского военного присутствия в Черном море. В комментарии для Федерального агентства новостей Дандыкин отметил, что у США будут серьезные проблемы, если они пойдут на поводу у Киева. В частности, эксперт указал на три козыря, которые Россия пустит в ход при необходимости.

«Черноморский флот сейчас обладает всеми возможностями и в корабельном составе, подводные лодки, которые могут стрелять ракетами «Калибр», в том числе, надводные корабли, фрегаты, малые ракетные корабли, которых уже 4 единицы – это объективно 32 ракеты «Калибр», которые эффективно уже себя показали в Сирии. В этом году будут новые поступления – придет корвет «Резкий» – это серьезная боевая единица, пойдут «Каракурты» и так далее», — рассказал Дандыкин.

Учитывая это, эксперт считает абсурдными попытки Киева затянуть США в Черное море. Американцы попросту загонят себя в ловушку, если продолжат и дальше нагнетать обстановку в регионе.

«После весны 2014 года прошло 7 лет и с тех пор Черноморский флот повысил свой боевой состав, вырос в корабельном и авиационном составе. Здесь фактор Крыма, который ранее называли непотопляемым авианосцем, по сути сейчас он таким и является. Провокации, которые будут — будут решительно пресекаться», — продолжил он.

Кроме того, добавил аналитик, внимание США сейчас приковано к Китаю и Арктике, поэтому украинским властям нет смысла рассчитывать на реальную поддержку со стороны Вашингтона.

Ранее Дандыкин назвал «бурей в стакане» действия Великобритании в отношении России. Выпады Лондона он обосновал элементарной завистью.