Бешеная кошка покусала ребенка в Мордовии

Саранск, 31 мая. Бешеная кошка напала на юного жителя села Ельники Республики Мордовия. Смертельно опасное заболевание у животного подтвердилось только после экспертизы.

Общение с дворовой Муркой для восьмилетнего мальчика едва не закончилось трагедией. Кошка покусала ребенка и в тот же день погибла.

«Труп животного мы отправили в Саранск — в республиканскую лабораторию, где ей сделали экспертизу. В результате диагноз «бешенство» подтвердился. Мальчику сразу же сделали прививку. Он сейчас вне опасности. В селе введен карантин», — сообщили ФАН в Станции по борьбе с болезнями животных Ельниковского района.

По словам местных жителей, нападению кошки подверглись еще один ребенок и коза. Однако ветеринары эту информацию не подтвердили.

Специалисты связывают случаи бешенства с увеличением численности лис, которые считаются переносчиками опасной болезни. Рыжие животные свободно разгуливают по селам и становятся частыми гостями в частных подворьях.

Ранее ФАН писал, что карантин по бешенству объявили в двух мордовских селах. Населенные пункты закрыли из-за бешеных кошек.