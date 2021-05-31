Лавров не удивлен инициативой Запада отключить Россию от платежной системы SWIFT

Москва, 31 мая. Россия не удивлена предложению Запада отключить страну от системы SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, такое предложение не является новым, оно звучало ранее. Подобные призывы, добавил Лавров, звучат не один месяц и даже не год, когда Запад ищет дополнительные возможности наказать Россию.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — рассказал глава МИД России на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что Запад и ЕС не раз показывали свою ненадежность, поэтому и сейчас могут произойти ситуации, когда неправомерные решения примут на пустом месте.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами вопрос соблюдения прав человека, поскольку запретных тем нет.