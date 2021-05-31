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31 мая 15:36
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новостей
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
МИД Ирана опроверг информацию об экспорте нефти в США
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Лавров не удивлен инициативой Запада отключить Россию от платежной системы SWIFT

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Политика
Лавров не удивлен инициативой Запада отключить Россию от платежной системы SWIFT
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Москва, 31 мая. Россия не удивлена предложению Запада отключить страну от системы SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, такое предложение не является новым, оно звучало ранее. Подобные призывы, добавил Лавров, звучат не один месяц и даже не год, когда Запад ищет дополнительные возможности наказать Россию.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — рассказал глава МИД России на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что Запад и ЕС не раз показывали свою ненадежность, поэтому и сейчас могут произойти ситуации, когда неправомерные решения примут на пустом месте.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами вопрос соблюдения прав человека, поскольку запретных тем нет.

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лавров запад swift
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Все новости / Политика / Лавров не удивлен инициативой Запада отключить Россию от платежной системы SWIFT
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