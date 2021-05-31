Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2

В прошлой части истории про военных Соединенных Штатов речь шла о социальном статусе военнослужащих в Америке, что с ними происходит на самом деле и каково отношение американского общества как к военным, так и к воинской службе в принципе. Теперь же стоит коснуться того, откуда растут корни социальных и психологических проблем в Вооруженных силах США и что такое «борец за американскую демократию» с оружием в руках в реальности, а не в рамках пропагандистских историй.
«Вместе весело шагать по болотам, по болотам, по зеленым,
И деревни выжигать лучше ротой или целым батальоном»
Начать здесь стоит с прямо-таки детективной истории про военный мемориал и кладбище Уаза-Эна на севере Франции, где покоятся останки более шести тысяч американских солдат, погибших в годы Второй мировой. А точнее, про участок Е этого кладбища, про который категорически нет никакой информации на ресурсах Министерства обороны США и в соответствующих официальных исторических разделах, посвященных героической помощи со стороны Штатов союзникам. Дело в том, что на этом участке захоронены тела «90 солдат, казненных правительством за изнасилование детей и убийство женщин при освобождении Европы от нацизма».
Фернандо Паз в своем исследовании «Нюрнберг. Суд над нацизмом» пишет про военных США в Европе следующее: «Порядка 17 000 женщин подверглись изнасилованиям со стороны американских солдат на протяжении войны». При этом исследователи говорят, что американские солдаты обвинялись в изнасилованиях больше, чем все остальные союзники. И это невзирая на введенную Дуайтом Эйзенхауэром смертную казнь за подобные преступления.
Про военные преступления во Вьетнаме, наверное, и говорить не стоит. Про них сказано и написано огромное количество материала. Тем более что ниже речь пойдет о том, что за люди и по какому принципу отбирались Министерством обороны США для той войны. Но все же тему Азии затронуть стоит, поскольку там американские военные тоже «порезвились на славу», при этом значительно раньше вьетнамской войны.
В ноябре 1901 года в газете Philadelphia Ledger по итогам вооруженного конфликта на Филиппинах появилась статья, описывающая действия американских военных в этой стране: «Наши солдаты действуют безжалостно: они истребляют мужчин, женщин, детей, пленных, захваченных мирных жителей, вооруженных повстанцев, просто тех, на кого падет подозрение, в том числе детей старше десяти, — почти все американцы считают, что филиппинцы ненамного лучше собак, которым пристало рыться в мусорных кучах. Наши солдаты заливают в пленных соленую воду, чтобы «заставить их говорить», хватают тех, кто поднял руки, не имея оружия, а уже час спустя… объявляют их мятежниками, выстраивают их на мосту и расстреливают одного за другим». Важно пояснить, что «заливание воды» — это была такая пытка, которую описал один из американских солдат на страницах Omaha World-Herald примерно в те же годы: «Филиппинца заставляют лечь на землю, четыре солдата наступают ногами на его руки и ноги, потом вставляют ему в рот бамбуковую трубку и заливают в рот и нос ведро воды. Если тот продолжает молчать, в него заливают еще ведро. Человек раздувается как лягушка. На такое даже смотреть страшно». Но страшно, как оказалось, было далеко не всем.
Есть мнение, что с тех далеких времен мало что поменялось. Сейчас в Сети можно найти множество сайтов, где размещены фотографии, как американские военные пытали и насиловали людей. Например, в Ираке.
Что касается Сирии, то стоит напомнить, что еще в 2008 году американские военные на четырех вертолетах высадились на территории САР, около недостроенной фермы у деревни Машахдех. Там американцы убили девять человек, в том числе четверых малолетних детей. По официальной версии США, это были террористы.
И подобных случаев на протяжении всей истории армии США огромное количество. Но самое страшное заключается в том, что, кажется, подобное поведение в американских войсках неформально возведено если и не в норму, то в систему. И причина здесь кроется еще и в том, кто является основным контингентом Вооруженных сил Соединенных Штатов.
«Дебилы Макнамары»
Как было сказано в предыдущей части этой истории, американская армия уже многие годы испытывает острый кадровый голод, невзирая на бурные патриотические настроения населения США по поводу своей страны и своих «героических ветеранов». И понятно, что как-то привлекать новобранцев, тем более для страны, армия которой базируется практически по всему миру, жизненно необходимо.
В этом смысле Министерство обороны США часто предпринимает, мягко говоря, нетривиальные меры. Например, в 2008 году стартовала программа Military Accessions Vital to the National Interest, или сокращенно MAVNI, программа по упрощенному получению американского гражданства во время и после службы в американской армии. Правда, уже в 2009 году она была приостановлена после того, как прошедший по этой программе майор Нидал Хасан, что характерно, психиатр по профессии, в Форт-Худе расстрелял 13 человек. Потом программу снова возобновили в 2012 году, затем пересмотрели, при этом с кадровыми чистками, когда «на улицу» попросили несколько сотен тех, кто прошел в Вооруженные силы Америки по этой программе ранее. Но на текущий момент служба в ВС США действительно позволяет получить гражданство этой страны по упрощенной схеме. И поэтому сейчас в американскую армию идут разного рода мигранты, банально чтобы стать полноправными гражданами страны. По некоторым данным, мигрантов в ВС США уже около 40% от общего состава. А это, к сожалению, в массе своей вполне понятный контингент.
Вообще, американская армия — это то еще поле социальных экспериментов самого разного толка. Например, в 1960 году по инициативе тогдашнего министра обороны США Роберта Макнамары, стартовал «Проект 100 000». Это была инициатива по набору солдат с низким коэффициентом интеллекта, но физически крепких и отправке их во Вьетнам. Собственно, Форрест Гамп из одноименного художественного фильма попадает в американскую армию именно по этой программе. В среде военных «Проект 100 000» в то время назывался, например, «Дебилы Макнамары». Понятно, что ни с кадровой точки зрения, ни с точки зрения вьетнамской войны эта инициатива ничем хорошим для Штатов не закончилась.
Вообще, про военные эксперименты над солдатами в американских вооруженных силах можно делать отдельный материал. Здесь же достаточно вспомнить, например, операцию «Перекрестки», когда в 1946 году после испытательных взрывов ядерных бомб американских солдат заставляли работать в зоне радиационного поражения, чтобы выяснить во всех подробностях, как на человека влияет радиация.
«Война — это попросту рэкет»
Так что служба в американской армии все же имеет свои издержки. Ну, и, завершая эту краткую историю, стоит напомнить, что писали сами американские генералы про военную деятельность своей страны. В 1935 году генерал-майор Смедли Батлер, личность в американской военной истории легендарная, написал книгу с красноречивым названием «Война — это попросту рэкет», в которой он заявил следующее: «Я провел 33 года и 4 месяца на действительной службе в самом мобильном роде войск — морской пехоте. Я дослужился от младшего лейтенанта до генерал-майора. И все это время я по большей части был первоклассным наемным убийцей на службе у Большого Бизнеса, Уолл-стрит и банкиров. Короче, я был рэкетиром, гангстером капитализма.
Все эти годы я имел, как говорят, жирный кусок. Вспоминая об этом, я чувствую, что мог бы дать Аль Капоне пару полезных советов. Самое большее, он мог орудовать в трех кварталах. Я орудовал на трех континентах».
И, кажется, с 1935 года мало что изменилось. На сегодняшний день Вооруженные силы США находятся в более чем 100, по другим данным, в 130 государствах мира. И есть мнение, что власти Соединенных Штатов не собираются останавливаться на этом, постоянно пытаясь расширить свое военное присутствие. Что, в общем, понятно. Рэкет — дело увлекательное, и, получая от него прибыль, крайне трудно остановиться.