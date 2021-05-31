Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психов экс-военными. Часть 2

В прошлой части истории про военных Соединенных Штатов речь шла о социальном статусе военнослужащих в Америке, что с ними происходит на самом деле и каково отношение американского общества как к военным, так и к воинской службе в принципе. Теперь же стоит коснуться того, откуда растут корни социальных и психологических проблем в Вооруженных силах США и что такое «борец за американскую демократию» с оружием в руках в реальности, а не в рамках пропагандистских историй.

«Вместе весело шагать по болотам, по болотам, по зеленым,

И деревни выжигать лучше ротой или целым батальоном»

Начать здесь стоит с прямо-таки детективной истории про военный мемориал и кладбище Уаза-Эна на севере Франции, где покоятся останки более шести тысяч американских солдат, погибших в годы Второй мировой. А точнее, про участок Е этого кладбища, про который категорически нет никакой информации на ресурсах Министерства обороны США и в соответствующих официальных исторических разделах, посвященных героической помощи со стороны Штатов союзникам. Дело в том, что на этом участке захоронены тела «90 солдат, казненных правительством за изнасилование детей и убийство женщин при освобождении Европы от нацизма».

Фернандо Паз в своем исследовании «Нюрнберг. Суд над нацизмом» пишет про военных США в Европе следующее: «Порядка 17 000 женщин подверглись изнасилованиям со стороны американских солдат на протяжении войны». При этом исследователи говорят, что американские солдаты обвинялись в изнасилованиях больше, чем все остальные союзники. И это невзирая на введенную Дуайтом Эйзенхауэром смертную казнь за подобные преступления.

Про военные преступления во Вьетнаме, наверное, и говорить не стоит. Про них сказано и написано огромное количество материала. Тем более что ниже речь пойдет о том, что за люди и по какому принципу отбирались Министерством обороны США для той войны. Но все же тему Азии затронуть стоит, поскольку там американские военные тоже «порезвились на славу», при этом значительно раньше вьетнамской войны.

Федеральное агентство новостей /

В ноябре 1901 года в газете Philadelphia Ledger по итогам вооруженного конфликта на Филиппинах появилась статья, описывающая действия американских военных в этой стране: «Наши солдаты действуют безжалостно: они истребляют мужчин, женщин, детей, пленных, захваченных мирных жителей, вооруженных повстанцев, просто тех, на кого падет подозрение, в том числе детей старше десяти, — почти все американцы считают, что филиппинцы ненамного лучше собак, которым пристало рыться в мусорных кучах. Наши солдаты заливают в пленных соленую воду, чтобы «заставить их говорить», хватают тех, кто поднял руки, не имея оружия, а уже час спустя… объявляют их мятежниками, выстраивают их на мосту и расстреливают одного за другим». Важно пояснить, что «заливание воды» — это была такая пытка, которую описал один из американских солдат на страницах Omaha World-Herald примерно в те же годы: «Филиппинца заставляют лечь на землю, четыре солдата наступают ногами на его руки и ноги, потом вставляют ему в рот бамбуковую трубку и заливают в рот и нос ведро воды. Если тот продолжает молчать, в него заливают еще ведро. Человек раздувается как лягушка. На такое даже смотреть страшно». Но страшно, как оказалось, было далеко не всем.

Есть мнение, что с тех далеких времен мало что поменялось. Сейчас в Сети можно найти множество сайтов, где размещены фотографии, как американские военные пытали и насиловали людей. Например, в Ираке.

Что касается Сирии, то стоит напомнить, что еще в 2008 году американские военные на четырех вертолетах высадились на территории САР, около недостроенной фермы у деревни Машахдех. Там американцы убили девять человек, в том числе четверых малолетних детей. По официальной версии США, это были террористы.

И подобных случаев на протяжении всей истории армии США огромное количество. Но самое страшное заключается в том, что, кажется, подобное поведение в американских войсках неформально возведено если и не в норму, то в систему. И причина здесь кроется еще и в том, кто является основным контингентом Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Дебилы Макнамары»

Как было сказано в предыдущей части этой истории, американская армия уже многие годы испытывает острый кадровый голод, невзирая на бурные патриотические настроения населения США по поводу своей страны и своих «героических ветеранов». И понятно, что как-то привлекать новобранцев, тем более для страны, армия которой базируется практически по всему миру, жизненно необходимо.

В этом смысле Министерство обороны США часто предпринимает, мягко говоря, нетривиальные меры. Например, в 2008 году стартовала программа Military Accessions Vital to the National Interest, или сокращенно MAVNI, программа по упрощенному получению американского гражданства во время и после службы в американской армии. Правда, уже в 2009 году она была приостановлена после того, как прошедший по этой программе майор Нидал Хасан, что характерно, психиатр по профессии, в Форт-Худе расстрелял 13 человек. Потом программу снова возобновили в 2012 году, затем пересмотрели, при этом с кадровыми чистками, когда «на улицу» попросили несколько сотен тех, кто прошел в Вооруженные силы Америки по этой программе ранее. Но на текущий момент служба в ВС США действительно позволяет получить гражданство этой страны по упрощенной схеме. И поэтому сейчас в американскую армию идут разного рода мигранты, банально чтобы стать полноправными гражданами страны. По некоторым данным, мигрантов в ВС США уже около 40% от общего состава. А это, к сожалению, в массе своей вполне понятный контингент.

Вообще, американская армия — это то еще поле социальных экспериментов самого разного толка. Например, в 1960 году по инициативе тогдашнего министра обороны США Роберта Макнамары, стартовал «Проект 100 000». Это была инициатива по набору солдат с низким коэффициентом интеллекта, но физически крепких и отправке их во Вьетнам. Собственно, Форрест Гамп из одноименного художественного фильма попадает в американскую армию именно по этой программе. В среде военных «Проект 100 000» в то время назывался, например, «Дебилы Макнамары». Понятно, что ни с кадровой точки зрения, ни с точки зрения вьетнамской войны эта инициатива ничем хорошим для Штатов не закончилась.

Федеральное агентство новостей /

Вообще, про военные эксперименты над солдатами в американских вооруженных силах можно делать отдельный материал. Здесь же достаточно вспомнить, например, операцию «Перекрестки», когда в 1946 году после испытательных взрывов ядерных бомб американских солдат заставляли работать в зоне радиационного поражения, чтобы выяснить во всех подробностях, как на человека влияет радиация.

«Война — это попросту рэкет»

Так что служба в американской армии все же имеет свои издержки. Ну, и, завершая эту краткую историю, стоит напомнить, что писали сами американские генералы про военную деятельность своей страны. В 1935 году генерал-майор Смедли Батлер, личность в американской военной истории легендарная, написал книгу с красноречивым названием «Война — это попросту рэкет», в которой он заявил следующее: «Я провел 33 года и 4 месяца на действительной службе в самом мобильном роде войск — морской пехоте. Я дослужился от младшего лейтенанта до генерал-майора. И все это время я по большей части был первоклассным наемным убийцей на службе у Большого Бизнеса, Уолл-стрит и банкиров. Короче, я был рэкетиром, гангстером капитализма.

Все эти годы я имел, как говорят, жирный кусок. Вспоминая об этом, я чувствую, что мог бы дать Аль Капоне пару полезных советов. Самое большее, он мог орудовать в трех кварталах. Я орудовал на трех континентах».

И, кажется, с 1935 года мало что изменилось. На сегодняшний день Вооруженные силы США находятся в более чем 100, по другим данным, в 130 государствах мира. И есть мнение, что власти Соединенных Штатов не собираются останавливаться на этом, постоянно пытаясь расширить свое военное присутствие. Что, в общем, понятно. Рэкет — дело увлекательное, и, получая от него прибыль, крайне трудно остановиться.