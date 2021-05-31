Серийный выпуск седанов премиум-класса Aurus Senat стартовал в Татарстане

Елабуга, 31 мая. Проект «Аурус» запустил серийное производство отечественных автомобилей премиум-сегмента Aurus Senat в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе российской марки.

Торжественное мероприятие в честь запуска серийного производства Aurus Senat состоится на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан 31 мая 2021 года, сообщили в компании.

Aurus с началом серийного выпуска окажется первым российским автомобилем класса люкс, доступным для частных покупателей. Число предварительных заказов составляет около 500 машин, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Серийное производство машин Aurus усилит присутствие отечественных автомобилей на международном рынке, уверен президент России Владимир Путин.

Также премиальный седан Aurus Senat обзавелся новой модификацией — Aurus Лафет. В качестве базы для церемониального автомобиля был взят седан с серийным номером N00052.