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31 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
МИД Ирана опроверг информацию об экспорте нефти в США
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Серийный выпуск седанов премиум-класса Aurus Senat стартовал в Татарстане

Экономика
Серийный выпуск седанов премиум-класса Aurus Senat стартовал в Татарстане
twitter.com  /  @RusEmbSwiss ·

Елабуга, 31 мая. Проект «Аурус» запустил серийное производство отечественных автомобилей премиум-сегмента Aurus Senat в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе российской марки.

Торжественное мероприятие в честь запуска серийного производства Aurus Senat состоится на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан 31 мая 2021 года, сообщили в компании.

Aurus с началом серийного выпуска окажется первым российским автомобилем класса люкс, доступным для частных покупателей. Число предварительных заказов составляет около 500 машин, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Серийное производство машин Aurus усилит присутствие отечественных автомобилей на международном рынке, уверен президент России Владимир Путин.

Также премиальный седан Aurus Senat обзавелся новой модификацией — Aurus Лафет. В качестве базы для церемониального автомобиля был взят седан с серийным номером N00052.

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автомобили aurus aurus senat
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