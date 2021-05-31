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31 мая 15:36
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новостей
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:33
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
МИД Ирана опроверг информацию об экспорте нефти в США
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Ученый из Австралии обнаружил уникальную «шоколадную» лягушку

Общество
Ученый из Австралии обнаружил уникальную «шоколадную» лягушку
Pr Scr instagram.com

Канберра, 31 мая. «Шоколадную» лягушку удалось обнаружить ученому из Австралии в тропических лесах Новой Гвинеи. Об этом сообщили в агентстве Australian Associated Press.

Впервые Стив Ричардс столкнулся с пятнистой представительницей земноводных еще в 2016 году. Необычную лягушку шоколадного цвета ученый нашел в болотистой местности, кишащей крокодилами и опасными малярийными мошками, отметил исследователь. Когда Стив попытался поймать для изучения несколько особей, он случайно потревожил гнездо шершней, от которых пришлось спасаться бегством. Лягушке дали название Litoria mira.

В ходе многочисленных исследований удалось доказать, что обнаружен был действительно новый вид. Внешне она очень похожа на австралийскую зеленую древесную лягушку, однако отличается от нее генетически. Результаты работы опубликованы в издании Australian Journal of Zoology.

Ранее ученые рассказали, что муравьиный запах может быть эффективным средством для отпугивания пауков. Исследование провели специалисты из Университета Саймона Фрезера.

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открытие экология лягушка
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