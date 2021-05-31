Ученый из Австралии обнаружил уникальную «шоколадную» лягушку

Канберра, 31 мая. «Шоколадную» лягушку удалось обнаружить ученому из Австралии в тропических лесах Новой Гвинеи. Об этом сообщили в агентстве Australian Associated Press.

Впервые Стив Ричардс столкнулся с пятнистой представительницей земноводных еще в 2016 году. Необычную лягушку шоколадного цвета ученый нашел в болотистой местности, кишащей крокодилами и опасными малярийными мошками, отметил исследователь. Когда Стив попытался поймать для изучения несколько особей, он случайно потревожил гнездо шершней, от которых пришлось спасаться бегством. Лягушке дали название Litoria mira.

В ходе многочисленных исследований удалось доказать, что обнаружен был действительно новый вид. Внешне она очень похожа на австралийскую зеленую древесную лягушку, однако отличается от нее генетически. Результаты работы опубликованы в издании Australian Journal of Zoology.

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