Школьники из Петербурга создают роботов-музыкантов

Учащиеся Санкт-Петербургского физико-математического лицея №239 разработали робота-музыканта по имени Роберт Роботецкий и создали ему подстановку из забавных Глазастиков.

Ребята не первый год посещают Лабораторию молодежной робототехники при лицее и вместе с руководителем создают музыкальный ансамбль из киборгов. Их разработки завоевывают высшие награды на международных соревнованиях по роботоконструированию.

«Мы сделали робота, играющего на укулеле, два года назад у нас была робот Эльза, которая играла на флейте. Она заняла второе место в Австралии на крупнейших соревнованиях, и сейчас мы сделали к этим же соревнованиям робота, играющего на гармошке», — рассказал руководитель Лаборатории Игорь Лосицкий.

Гармонисту дали имя — Роберт Роботецкий. В него встроен генератор случайных чисел. В случайный промежуток времени киборг открывает и закрывает глаза, двигает ими в разные стороны, а также может реагировать на человека и на прикосновения. Единственная девушка в команде Элина Князева рассказала, что в бубне, с которым выступает ее творение — робот-Глазастик, находятся два датчика звука.

«Когда звук достигает определенной отметки, то робот начинает приседать. Робот может реагировать не только на бубен, но и на музыку, и возможно даже на голос», — объяснила Элина.

По словам робототехников, их творения полностью автономны и принимают решения, а также выполняют задачи, основываясь на показаниях датчиков.