Рябков заявил, что Россия продолжит поддерживать Белоруссию на фоне угроз США

Москва, 31 мая. Россия продолжит поддерживать Белоруссию в условиях санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, Москва продолжит оказывать поддержку Минску на фоне угроз Вашингтона о возможных антибелорусских санкциях.

«Москва как союзник будет оказывать поддержку белорусским предприятиям, которые могут попасть под новые санкции США», — заявил Рябков.

Замглавы ведомства добавил, что заявлениями о санкциях против Белоруссии Америка лишь показывает степень деградации Запада в вопросах международного права.

Ранее Рябков заявил, что целый ряд сигналов, которые российская сторона озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут неприятны для США.