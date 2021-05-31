Медведев призвал определить единый статус многодетной семьи

Москва, 31 мая. Определение единого статуса многодетной семьи позволит ликвидировать существующий социальный дисбаланс в регионах, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает необходимым определить статус многодетной семьи. Это позволит устранить определенные противоречия, создающие социальный дисбаланс в различных регионах страны.

«Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно», — отметил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ также призвал уделить внимание вопросу об обеспечении детей-сирот жильем. Для этого нужно приложить серьезные усилия, заключил он.

Проблемы детства обсуждаются в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В качестве эксперта выступает уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.