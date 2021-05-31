Екатеринбургский стрелок заявил, что не целился в ребенка

Екатеринбург, 31 мая. Бывший сотрудник МВД, открывший стрельбу с балкона своей квартиры, рассказал в суде, что не хотел стрелять в девочку. В настоящее время она с тяжелым ранением находится в больнице.

Ранее мать ребенка рассказала о первых минутах ЧП. Она не сразу поняла, что происходит. Первой на стрельбу обратила внимание сама девятилетняя девочка.

Пострадавшая не издала ни звука, когда получила ранение. Когда в автомобиль вернулся отец, испуганная женщина попросила его быстрее уехать. За жизнь подростка борются медики. Пострадавшая подключена к аппарату ИВЛ, так как не может самостоятельно дышать, сообщал ФАН.