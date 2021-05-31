Мать пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки рассказала подробности ЧП

Екатеринбург, 31 мая. Женщина при стрельбе находилась рядом с ребенком в машине. Девочка первая заметила стрелка на балконе, но мать не обратила внимания на ее слова.

По словам местной жительницы, она не сразу заметила, что ее дочь получила ранение. Пострадавшая ничего не сказала. Когда в автомобиль вернулся отец, испуганная женщина попросила его быстрее уехать. Она только через пару минут осознала, что девочка травмирована.

В настоящее время ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. Она подключена к аппарату ИВЛ, так как не может самостоятельно дышать.

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина признал вину. Накануне он открыл стрельбу из окна своей квартиры в микрорайоне Химмаш. В результате его действий пострадали два человека, а также повреждены несколько автомобилей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщал ФАН.