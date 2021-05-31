Лавров заявил о готовности России обсуждать тему прав человека с США

Москва, 31 мая. Российская Федерация готова обсуждать с Соединенными Штатами вопрос соблюдения прав человека, поскольку запретных тем нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему прав человека и «ясно даст понять», что Вашингтон не останется в стороне от их нарушений.

Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что Москва готова вернуться к переговорному процессу с представителями НАТО. По словам Лаврова, сейчас Россия ждет от Альянса ответа на свои предложения.