Лавров выразил надежду, что Запад услышал сигнал РФ по минским договоренностям

Москва, 31 мая. Москва рассчитывает, что Запад начнет более активно воздействовать на Киев для полного выполнения минских договоренностей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российская сторона призвала коллег из Европы активизировать влияние на руководство Украины в целях выполнения соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил министр на пресс-конференции.

Лавров выразил надежду, что соответствующий сигнал был услышан европейскими лидерами, и Москва увидит результаты действий ЕС в ближайшее время.