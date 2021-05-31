Нефтяники в России могут столкнуться с проблемами при сбыте дизтоплива

Москва, 31 мая. Российская нефтяная отрасль может столкнуться с проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне снижения спроса на основном экспортном рынке — в странах Евросоюза.

На сегодняшний день дизтопливо из РФ обеспечивает примерно 70% европейского импорта. Но из-за перехода на электротранспорт потребление дизтоплива в ЕС будет падать, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов компании KPMG.

Излишние объемы дизельного топлива, производимого российскими НПЗ, могут перенаправляться в бункеровку для замены мазута, отметил Олег Жирнов из KPMG. При этом сохранится профицит в объеме еще порядка 20–30 млн тонн дизтоплива ежегодно, и поиск рынков для их сбыта способен оказаться вызовом для НПЗ, считает он.

Демпфер на бензин могут скорректировать для топливного рынка России. Соответствующий законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента.