В России могут ввести пожизненный надзор и штамп в паспорте осужденных за педофилию

Москва, 31 мая. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила пожизненно контролировать лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности личности.

Кузнецова рассказала, что для этого необходимо внести изменения в законодательство РФ. Она предложила разработать новые механизмы в борьбе с подобными деяниями.

Детский омбудсмен заявила, что необходимо ввести бессрочный административный надзор за лицами, которые совершали преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Она считает, что им необходимо запретить пользоваться интернетом и вступать в любые контакты с детьми. Кузнецова также предложила ставить в паспорт осужденных за такие преступления специальные штампы.

Ранее сообщалось, что мигрант-педофил развращал подростка в своей машине в Выборге. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».