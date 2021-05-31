Привитые от коронавируса граждане смогут получить в Евросоюзе COVID-сертификат

Брюссель, 31 мая. Вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане третьих стран смогут получить в Евросоюзе специальный COVID-сертификат.

Соответствующий механизм уже находится на стадии разработки, заявили в Еврокомиссии. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что полностью прошедшие вакцинацию лица должны освобождаться от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС.

По его словам, это также должно касаться выздоровевших от COVID-19 и получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины. Отмечается, что страны ЕС могут запрашивать сертификаты о вакцинации для предоставления доступа на различные массовые мероприятия.

Ранее россиянам рассказали о новых правилах получения шенгенской визы. Теперь все документы при подаче заявлений будут проверять более тщательно.