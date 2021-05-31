Тегеран, 31 мая. Власти Ирана не располагают информацией о том, что республика якобы экспортировала в США 33 тыс. баррелей нефти ежесуточно в течение марта текущего года. Об этом рассказал официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Ранее Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало материалы, в которых есть сведения об импорте иранской нефти. При этом официально Исламская Республика не поставляет углеводороды в Соединенные Штаты уже 30 лет.

EIA Shhows USA Imported Iran Oil to US in Last 2 Quarters Despite Sanctions on Iran! https://t.co/FzKufckDUt — Calliope Demopoulou (@mlordandgod) May 28, 2021

Как заметил Саид Хатибзаде, в EIA, вероятно, имели в виду что-то другое, поскольку иранские власти не имеют никаких данных о поставках углеводородов в США.

«Со времен президента США Клинтона Вашингтон не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им (Клинтоном. — Прим. ред.) законом», — добавил он.

Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Исламской Республикой были разорваны по инициативе Вашингтона в 1980 году — вскоре после Исламской революции.

Правительство США запрещает американским компаниям работать с иранскими. Кроме того, в отношении Исламской Республики действуют экономические ограничения, бьющие, прежде всего, по иранскому экспорту нефти и по его банковской системе. Санкции были введены под предлогом обеспокоенности Вашингтона развитием ядерной программы Тегерана.

#Rouhani: There is agreement to lift main sanctions on Iran https://t.co/XNC5LKWVuo — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 29, 2021

Также стороны обвиняют друг друга в террористической деятельности: Соединенные Штаты критикуют Иран за поддержку таких организаций, как, например, палестинская ХАМАС и ливанская «Хезболла», а Тегеран обвиняет Вашингтон во вторжении в Ирак, Афганистан, а также в поддержке «сионистского режима, угнетающего палестинский народ».