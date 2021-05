Тегеран, 31 мая. Власти Ирана не располагают информацией о том, что республика якобы экспортировала в США 33 тыс. баррелей нефти ежесуточно в течение марта текущего года. Об этом рассказал официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Ранее Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало материалы, в которых есть сведения об импорте иранской нефти. При этом официально Исламская Республика не поставляет углеводороды в Соединенные Штаты уже 30 лет.

EIA Shhows USA Imported Iran Oil to US in Last 2 Quarters Despite Sanctions on Iran! https://t.co/FzKufckDUt