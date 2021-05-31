Медведев предложил рассмотреть идею о бесплатном проезде для российских школьников

Москва, 31 мая. Идею введения бесплатного проезда для учащихся общеобразовательных заведений предложили обсудить в России.

Инициатива поступила от замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он предложил обсудить возможность введения бесплатного проезда для школьников в общественном транспорте. Об этом бывший президент заявил в ходе форума «Большой семейный совет».

До этого сообщалось, что для студентов и школьников в России начнет работать программа туристического кешбэка с 1 июля. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции по теме запуска чартерных программ на остров Сахалин.