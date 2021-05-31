Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрили в Палестине

Москва, 31 мая. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» одобрили для применения в Палестине. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирован Министерством здравоохранения Государства Палестина. В начале года в Палестине провели регистрацию для российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Она была одобрена к применению в рамках ускоренной процедуры.

Ранее сообщалось, что премьер Баварии настаивает на регистрации препарата от COVID-19 «Спутник V». По словам Маркуса Зедера, промедление из-за идеологических причин неприемлемо.