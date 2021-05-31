Проект транспортных узлов нового поколения даст Петербургу экономический импульс

Обновление транспортной инфраструктуры, строительство ее новых объектов в мегаполисах способно давать мультипликативный эффект. Повышение транспортной связности города делает его доступнее для перемещения, улучшает не только экономические показатели, но и бережет психическое здоровье людей, считают опрошенные ФАН экономисты, аналитики и журналисты, комментируя крупный проект транспортных узлов нового поколения, который будет реализован в Санкт-Петербурге.

Крупный инвестиционный проект

Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) собираются подписать соглашения о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).

Проект предполагает строительство пилотного ТПУ. За образец компания взяла успешный опыт реализации подобных хабов в Москве. ТПУ будет выполнять сразу несколько функций — транспортную, деловую, гостиничную и общественную.

Предлагаемые локации для реализации национального проекта являются точками слияния значительных потоков. Первоочередными предлагается рассмотреть территории рядом со станциями метрополитена «Гражданский проспект», «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Проспект Большевиков», «Купчино», «Парнас», «Рыбацкое», «Проспект Ветеранов» и с запланированной к строительству станцией «Шуваловский проспект».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В рамках проекта на станции метро «Старая Деревня» предлагается создание многофункциональной зоны пересадки с эффективным взаимодействием различных видов транспорта. ТПУ должен объединить пять точек транспортной инфраструктуры (автобусные остановки, включая ж/д платформу, трамвайные остановки, железнодорожную станцию и станцию метро «Старая Деревня»).

Также на возводимых пространствах планируется разместить высококачественное офисное пространство и гостиничные номера. Предлагаемая концепция предусматривает также создание общественных и парковых зон для привлечения дополнительного потока людей.

Концепцию планируется реализовать в рамках городской программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», которая предусматривает строительство 61-го хаба. В проект планируется инвестировать 186 млрд рублей.

Мультипликативный эффект

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обратил внимание, что разграничение узлов, пересадочных станций и направлений действительно хорошо себя показало на примере Москвы. Поэтому нет сомнений, что и в условиях Санкт-Петербурга эффект будет впечатляющим.

«Для экономики города разгрузка транспортных направлений, оптимизация пассажиропотоков и выведение тут определенной линейности — хороший сигнал. Это очень крупный проект, который потребует и местных, и федеральных инвестиций», — заключила Анна Бодрова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что российская столица является безусловным лидером по транспортной инфраструктуре и благоустройству. При этом однобокое развитие лишь одного региона не может считаться достаточным для обеспечения устойчивого развития страны в целом.

«Если говорить о Санкт-Петербурге, отставание его транспортной инфраструктуры от московской заметно любому имеющему возможность сравнивать. Между тем Северная столица остается одним их важнейших городов страны не только в ее истории, но и сейчас — в экономике, политике, культуре, туризме. Санкт-Петербург по-прежнему остается для России не только «окном в Европу» в экономическом смысле, но и является туристическим центром притяжения, имея богатейшее историческое наследие и насыщенную культурную жизнь, а также одним из центров внутренней миграции», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, обновление транспортной инфраструктуры, строительство ее новых объектов в подобных мегаполисах способно давать мультипликативный эффект. Примеров этому масса, как отечественный московский, так и иностранных — Китая, Японии, Южной Кореи и прочих. Повышение транспортной связности города делает его доступнее для перемещения, улучшает не только экономические показатели, но и бережет психическое здоровье людей.

pixabay.com / Peter H

«Поэтому данный проект, безусловно, нужен Санкт-Петербургу. Появление новых ТПУ улучшит транспортную систему города и позволит инвестору заработать при эксплуатации появляющихся новых объектов недвижимости и общественных пространств. Последние также будут вовлечены в жизнь города. Развитие Санкт-Петербурга нужно и самим петербуржцам, и всей России, поэтому улучшающие жизнь мегаполиса проекты можно только приветствовать», — заключил Сергей Простаков.

Импульс экономике

Независимый аналитик Юрий Голубь заметил, что комплексное развитие городской среды перестает быть прерогативой столичного региона. То, что стихийное увеличение количества индивидуального автотранспорта без создания необходимой инфраструктуры заводит российские города в тупик, стало ясно давным-давно.

«Создание транспортно-пересадочных узлов, позволяющих удобно пересесть с личного автомобиля на комфортный общественный транспорт, — одно из решений этой проблемы. И, конечно, удобство города для его гостей и жителей — лишь один из эффектов таких решений. Это одно из оптимальных направлений государственных инвестиций, позволяющее с одной стороны придать импульс экономике, а с другой — избежать нежелательных последствий в виде увеличения инфляции. Курс на инфраструктурные инвестиции — важная составляющая экономической политики кабинета Михаила Мишустина — один из проверенных способов нарастить темпы развития регионов страны», — заключил Юрий Гобуль.

Вторым крупным инвестиционным проектом станет комплекс защитных сооружений «Горская», которая включает в себя строительство института, музея дамбы со смотровой башней, кадетского колледжа с общежитием, парка инноваций и портовой набережной. Планируемый размер инвестиций в оба проекта ориентировочно составит 236 млрд рублей.