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31 мая 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
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Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%

Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
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Санкт-Петербург, 31 мая. Объем продаж за январь-апрель 2021 года в Петербурге достиг 49 180 легковых авто. Это на 42% больше, чем за тот же период 2020 года, заявило профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Более того, в апреле этого года на петербургском авторынке было продано 13 821 авто. Рост продаж составил 330% к апрелю минувшего года, что оказалось рекордным результатом за один месяц для Северной столицы.

Ключевым драйвером роста стала низкая база апреля 2020 года, когда автомобильные салоны были закрыты из-за пандемии. Если такая тенденция сохранится, то по итогам текущего года автомобильный рынок города сможет достичь 15−20%, ожидают эксперты.

Наибольшее предпочтение за отчетный период петербуржцы отдавали брендам Kia, Lada, Hyundai, Renault и Skoda.

Также в России увеличились продажи некоторых автомобильных марок вторичного рынка. К примеру, российские дилеры Kia в рамках продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» реализовали 953 машины в апреле и 3466 авто с начала года, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Все новости / Экономика / Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
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