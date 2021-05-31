Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%

Санкт-Петербург, 31 мая. Объем продаж за январь-апрель 2021 года в Петербурге достиг 49 180 легковых авто. Это на 42% больше, чем за тот же период 2020 года, заявило профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Более того, в апреле этого года на петербургском авторынке было продано 13 821 авто. Рост продаж составил 330% к апрелю минувшего года, что оказалось рекордным результатом за один месяц для Северной столицы.

Ключевым драйвером роста стала низкая база апреля 2020 года, когда автомобильные салоны были закрыты из-за пандемии. Если такая тенденция сохранится, то по итогам текущего года автомобильный рынок города сможет достичь 15−20%, ожидают эксперты.

Наибольшее предпочтение за отчетный период петербуржцы отдавали брендам Kia, Lada, Hyundai, Renault и Skoda.

Также в России увеличились продажи некоторых автомобильных марок вторичного рынка. К примеру, российские дилеры Kia в рамках продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» реализовали 953 машины в апреле и 3466 авто с начала года, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.