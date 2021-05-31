Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву

Париж, 31 мая. Французская авиакомпания Air France вновь отложила рейс в Москву, который должен был состояться в понедельник, 31 мая.

На прошлой неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж — Москва — Париж. Об этом сообщил источник в службах французского аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

В Air France пояснили, что рейсы отменили по техническим причинам. Так, Россия не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Пассажиров парижской компании в эти дни перевозил «Аэрофлот», пишет ТАСС.

При этом ранее сообщалось, что перелеты из Парижа в Москву и в обратном направлении были возобновлены. Перерыв длился три дня, рейсы не выполнялись в среду, четверг и пятницу.