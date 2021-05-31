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Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:27
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
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Дружить против России: Альгис Микульскис о новом приступе русофобии Евросоюза

  /   Обновлено: 31 мая 2021 14:30
Особое мнение
Дружить против России: Альгис Микульскис о новом приступе русофобии Евросоюза
 /  Федеральное агентство новостей

На саммите ЕС — США, который состоится в Брюсселе 15 июня, будет обнародовано совместное заявление, подготовленное европейской стороной. Судя по информации агентства Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект документа, политики Евросоюза для оказания еще большего давления на Россию собираются объединить усилия со своими американскими коллегами.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает причины этой инициативы и выясняет, так ли самостоятельна Европа, как ей хочется выглядеть.

Антироссийский зуд продолжает терзать функционеров Евросоюза. Антироссийский зуд и ложное чувство собственной значимости. Ощущение того, что любые последние «телодвижения» европейских элит направлены исключительно на предупреждение неких мифических угроз со стороны России, с каждым днем все крепче, а панические вопли из серии «Русские идут!» — все громче…

15 июня в Брюсселе снова будут решать, как поставить Россию на место. На этот раз — в «коллаборации» с Америкой. Проект совместного заявления уже готов и отправлен на высочайшее согласование в администрацию США. «Шакалы ротационных машин» из агентства Bloomberg сумели раздобыть его текст и поделиться выдержками с общественностью… Словесные обороты оттуда просто завораживают!

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности…»

Эвона как! «Негативного поведения» и «злонамеренной деятельности»! Лексикон — прямо как у классного наставника из какой-нибудь канадской школы для детей коренного населения, если вы понимаете, о чем я…

Тут возникает некоторое удивление. Потому что до сих пор что США, что Евросоюз справлялись со своими антироссийскими обязанностями довольно бодро и без всяких совместных заявлений — стоит только вспомнить череду недавних дипломатических сражений, безумные заявления Чехии по поводу взрывов на оружейных складах и такую же безумную фразу польского президента, назвавшего Россию «ненормальной страной-агрессором»…

Дружить против России: Альгис Микульскис о новом приступе русофобии ЕС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

А бесконечная череда санкций? А мартовский словесный экзерсис Джо Байдена в интервью ABC News? Другими словами, вся эта камарилья и так исправно поливала нас своим «добром», но Европе почему-то захотелось перейти на новый уровень.

И вот в воскресенье, 30 мая, спикер Европарламента Давид Сассоли в очередной раз призывает к дополнительным мерам воздействия:

«Мы должны ужесточить санкции против российских должностных лиц, но при этом поддерживать тесный контакт с населением, гражданским обществом, диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ», —

а его присные готовят для США новые предложения по созданию «единого фронта борьбы с Кремлем».

Понятное дело, что американцы примут этот верноподданнический жест на ура, но Европу при этом жаль. Жаль, потому что она напоминает пешку, думающую, что ведет самостоятельную игру и считающую себя равноправным партнером гроссмейстера, который передвигает ее по доске. В реальности же США, как раньше ни в чем особо с Брюсселем не советовались, ничего не координировали и всерьез не обсуждали — так и в дальнейшем этого делать не собираются. Политика Штатов останется такой, какой они посчитают нужным прежде всего для себя. Но европейскому самолюбию, разумеется, будет приятно.

Кстати, подобную модель поведения — с раздуванием мыльного, на поверку, пузыря амбиций — прекрасно демонстрирует яростно, но тщетно стремящаяся в ЕС и НАТО Украина. Тут и «весь мир с нами», и «США — наши союзники», и «равноправное партнерство с Вашингтоном»… А на деле — решил Байден не мешать Германии достраивать «Северный поток — 2», и в Киеве оскорбленно запричитали. Примерно как бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин:

«И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают».

Один вопрос, пан екс-міністр: а с чего вы взяли, что вас уважают? Используют — да, подкармливают оружием и деньгами — да, тешат гордiсть — тоже да. Но не уважают.

Дружить против России: Альгис Микульскис о новом приступе русофобии ЕС
Новостное агентство «Харьков».  / 

Понятно, что Украина всего лишь подражает «великому белому европейскому бване», но если принять за аксиому, что ничему хорошему в Киеве давно уже подражать не умеют, то «бване» впору задуматься: а все ли он делает правильно, идя на поводу у еще более великого «бваны»?

В целом же — все более законченную форму обретает постулат о том, что любое сотрудничество с «уважаемыми западными партнерами» должно происходить исключительно на фоне русских боевых знамен и под аккомпанемент танковых движков. По-другому они не понимают.

Саммит ЕС — США запланирован на 15 июня. А уже 16-го президент России будет встречаться с президентом Америки. Понятно, что никаких резких шагов 15 числа в Брюсселе сделано не будет. Они будут сделаны после Женевы: вскроются какие-нибудь очередные «преступления Москвы», зашелестят на столах евробюрократов новые «проскрипционные списки» с русскими именами, да и нашим национальным героям — Петрову и Боширову — похоже, снова пора готовить походные фляжки с «Новичком».

Раз уж Россию объявили «ненормальной страной-агрессором» — будем соответствовать. Хотя бы в мозгах — или что там у них вместо? — тех, кто привык верить в любой бред о нас.

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санкции украина павел климкин джо байден брюссель альгис микульскис саммит ес-сша давид сассоли
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Все новости / Особое мнение / Дружить против России: Альгис Микульскис о новом приступе русофобии Евросоюза
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