Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО

Москва, 31 мая. Россия готова вернуться к переговорному процессу с представителями НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава дипведомства подчеркнул, что сейчас Москва ждет от Альянса ответа на свои предложения. Также Лавров прокомментировал недружественные шаги Евросоюза. Он подчеркнул, что современные реалии «не совместимы с логикой гегемонизма и доминирования»

«Мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права», — сказал министр.

Ранее он также сравнил политику европейских стран с рытьем окопов на фронте. Свою позицию он высказал на конференции, посвященной отношениям России и ЕС.