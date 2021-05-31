В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения

Санкт-Петербург, 31 мая. Под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева стартовали комплексные мобилизационные учения.

Маневры проходят на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей при участии личного состава воинских частей и комиссариатов ЗВО, а также органов исполнительной власти и местного самоуправления. В рамках мобилизационных учений военнослужащие отработают взаимодействия органов военного управления и войск округа с представителями исполнительной власти и гражданскими организациями при проведении мобилизации человеческого и транспортного ресурса.

Кроме того, при проведении комплексных учений планируется проверить готовность воинских частей выполнять мобилизационные задания, а комиссариатов — проводить соответствующие мероприятия согласно заданным срокам. К участию в маневрах привлекли 1,5 тысячи военнослужащих ЗВО и резервистов.

До этого сообщалось о принятии воинской присяги в Ленобласти более чем 300 призывниками. Торжественные мероприятия при участии новобранцев состоялись 30 мая.