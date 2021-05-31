Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»

Санкт-Петербург, 31 мая. Член Общественной палаты РФ, журналистка Мария Бутина рассказала, как США активно вносят в жизнь термин «прокси».

В ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» общественница сообщила, что сейчас активно арестовывают за компьютерные преступления. В частности, власти США считают, что они имеют право выкрасть человека из любого государства, если он совершил преступление.

«Часто вписывают факт соучастия, потом подталкивают на признание вины — вот доказанное преступление. Я училась на кибербезопасности в Америке два года. Порой бывает сложно определить, кто совершил преступление. Там уровни, сложно доказать, кто сделал, это голословно — доказать практически невозможно», — рассказала Бутина.

Кроме того, общественнница подтвердила, что в Америке активно используется термин «прокси». Его продвигают для того, чтобы голословно обвинить Россию.

«Мы говорим: эта конкретная операция была проведена с одной страны НАТО. Они отвечают — это вы все равно, использовали прокси из одной страны. Сейчас самый главный термин, который внесла Америка — это прокси. Что бы ни случилось — это Путин (президент России Владимир Путин. — Прим. ФАН)», — иронизирует Бутина.

По ее словам, Россия призывает выделять отдельных исполнителей, посредников и тех, кто отдавал приказ, но в США процедуру сильно упрощают и делают такие выводы, которые выгодны им самим.

Ранее стало известно, что Бутина победила на праймериз партии «Единая Россия». Она набрала 27,5 тысячи голосов в Кировской области. Итоги предварительного голосования к осенним выборам в Госдуму опубликовали на сайте «ЕР».