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31 мая 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
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Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»

  /   Обновлено: 31 мая 2021 13:52
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 мая. Член Общественной палаты РФ, журналистка Мария Бутина рассказала, как США активно вносят в жизнь термин «прокси».

В ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» общественница сообщила, что сейчас активно арестовывают за компьютерные преступления. В частности, власти США считают, что они имеют право выкрасть человека из любого государства, если он совершил преступление.

«Часто вписывают факт соучастия, потом подталкивают на признание вины — вот доказанное преступление. Я училась на кибербезопасности в Америке два года. Порой бывает сложно определить, кто совершил преступление. Там уровни, сложно доказать, кто сделал, это голословно — доказать практически невозможно», — рассказала Бутина.

Кроме того, общественнница подтвердила, что в Америке активно используется термин «прокси». Его продвигают для того, чтобы голословно обвинить Россию.

«Мы говорим: эта конкретная операция была проведена с одной страны НАТО. Они отвечают — это вы все равно, использовали прокси из одной страны. Сейчас самый главный термин, который внесла Америка — это прокси. Что бы ни случилось — это Путин (президент России Владимир Путин. — Прим. ФАН)», — иронизирует Бутина.

По ее словам, Россия призывает выделять отдельных исполнителей, посредников и тех, кто отдавал приказ, но в США процедуру сильно упрощают и делают такие выводы, которые выгодны им самим.

Ранее стало известно, что Бутина победила на праймериз партии «Единая Россия». Она набрала 27,5 тысячи голосов в Кировской области. Итоги предварительного голосования к осенним выборам в Госдуму опубликовали на сайте «ЕР».

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россия русофобия бутина
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