СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»

Москва, 31 мая. Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовных дел по факту размещения фотографий нацистских преступников во время проведения акции «Бессмертный полк».

Подозреваемыми оказались жители Оренбургской и Томской областей, а также граждане Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Обвиняемые проходят по делу о реабилитации нацизма. Виновных ждет наказание по статье 354.1 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемые в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки со сведениями и фотографиями Гитлера, Геббельса, а также изменника Родины Власова. Правоохранители провели обыски по местам жительства обвиняемых и изъяли компьютерную технику, средства связи. Расследование продолжается, проводятся следственные мероприятия.