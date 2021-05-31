Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске

Санкт-Петербург, 31 мая. Необходимо перенять однозначную реакцию граждан США в вопросе уважения сотрудников правоохранительных органов, заявила член Общественной палаты (ОП РФ) Мария Бутина на пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Она напомнила, как на сотрудника новосибирской полиции совершили нападение.

«В попытке пресечь — сотрудник показывает оружие, там видна серьезность намерения, и насколько знаем по информации МВД — там он непроизвольно произвел выстрел. Но мы знаем, если угрожают жизни — он может стрелять», — подчеркнула Бутина.

Помимо этого член ОП РФ считает, что необходимо понимать представителей правоохранительных органов, поскольку есть попытка завладеть оружием. Бутина уточнила, что речь идет не о погибшем в США от рук полицейского афроамериканце Джордже Флойде, а о правильных действиях сотрудника полиции.

«Они на передовой борьбы с преступностью. Начинаются идеологические перепалки. Но мы забываем, кто нас защищает? Есть кое-что, что можно у США взять — заходишь в любую комнату, там однозначная реакция от граждан «спасибо за службу». Нужно перенять и выучить наизусть», — подчеркнула Бутина.

Ранее в СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что действия инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему юноше, переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности.