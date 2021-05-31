Очередь из грузовиков скопилась на границе Приморья и Китая

Владивосток, 31 мая. Очередь из грузовых машин растянулась на границе Приморья и Китая. Через КПП не могут проехать около 500 грузовиков.

Грузовые автомобили не могут проехать со стороны России, очередь образовалась на трех пропускных пунктах — «Полтавка», «Пограничный» и «Краскино», передает PrimaMedia.ru. Проблема с очередями существует с осени 2020 года. За предыдущие сутки из России смогли выехать 157 грузовиков, что выше темпов в марте и апреле.

Поставки овощей из Китая в основном осуществляются как раз через пункты «Полтавка», «Пограничный» и «Краскино». В прошлом году китайская сторона два раза ограничивала пересечение границ грузовикам, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Чтобы избежать скопления машин, власти Приморья ввели электронные очереди на проезд автомобилей.

Ранее сообщалось, что россияне не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу. Несмотря на то, что власти Грузии заявили об открытии границы с РФ с 1 июня, в стране действует распоряжение правительства 763-р.