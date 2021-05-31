«Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой

Москва, 31 мая. Концерты оскандалившейся певица Ольги Бузовой необходимо запретить. С таким заявлением выступила партия «Коммунисты России».

Общественность возмущена поведением артистки во время прошедшего концерта в Волгограде. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович назвал поведение бывшей ведущей «Дома-2» вызывающим и противоречащим образу звезды отечественной эстрады, сообщает АГН «Москва».

«Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля», — сообщается в пресс-службе партии.

Политик ссылается на экспертов, которые считают, что Бузова выступала на сцене в нетрезвом состоянии или могла быть под действием противозаконных веществ. Партия направила обращение в Министерство культуры России и Роскомнадзор с требованием запретить артистке организовывать концерты в стране. Малинкович считает, что выступления певицы становятся своеобразной пропагандой алкоголя и антиобщественного поведения, передает портал «Культуромания».

Ольга Бузова приехала в Волгоград на фестиваль ParkSeason Fest по приглашению TikTok-блогера Дани Милохина. Однако выступление не задалось с самого начала — звезда опоздала на сцену, нецензурно выражалась, показывала неприличные жесты и даже называла себя 35-летней «дурой». Поклонники ошеломлены произошедшим и предполагают, что их кумир была в неадекватном состоянии.