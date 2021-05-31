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31 мая 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
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«Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой

Шоу-бизнес
«Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 31 мая. Концерты оскандалившейся певица Ольги Бузовой необходимо запретить. С таким заявлением выступила партия «Коммунисты России».

Общественность возмущена поведением артистки во время прошедшего концерта в Волгограде. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович назвал поведение бывшей ведущей «Дома-2» вызывающим и противоречащим образу звезды отечественной эстрады, сообщает АГН «Москва».

«Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля», — сообщается в пресс-службе партии.

Политик ссылается на экспертов, которые считают, что Бузова выступала на сцене в нетрезвом состоянии или могла быть под действием противозаконных веществ. Партия направила обращение в Министерство культуры России и Роскомнадзор с требованием запретить артистке организовывать концерты в стране. Малинкович считает, что выступления певицы становятся своеобразной пропагандой алкоголя и антиобщественного поведения, передает портал «Культуромания».

Ольга Бузова приехала в Волгоград на фестиваль ParkSeason Fest по приглашению TikTok-блогера Дани Милохина. Однако выступление не задалось с самого начала — звезда опоздала на сцену, нецензурно выражалась, показывала неприличные жесты и даже называла себя 35-летней «дурой». Поклонники ошеломлены произошедшим и предполагают, что их кумир была в неадекватном состоянии.

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волгоград бузова коммунисты россии
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Все новости / Шоу-бизнес / «Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой
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