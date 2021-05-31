Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске

Новосибирск, 31 мая. Инспектора ДПС, который случайно выстрелил в 19-летнего юношу при задержании, арестовали по решению суда, передает СУ СКР по региону.

Следственный комитет по Новосибирской области ранее переквалифицировал действия полицейского в связи с тем, что пострадавший умер в больнице. Теперь правоохранителю предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в Новосибирске после преследования иномарки, в салоне которой находился юноша. Сотрудник ДПС достал оружие и случайно спустил курок во время потасовки. В результате молодой человек получил ранение и был доставлен в больницу. Расследование этого дела продолжается, все обстоятельства случившегося устанавливаются.