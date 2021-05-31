Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 30 мая 2021 года.

Происшествия

Злоумышленники похитили американца, работающего в одной из охранных компаний. Инцидент произошел в центре Триполи 23 мая, однако ливийским СМИ стало известно об этом только спустя неделю.

وسائل إعلام ليبية تكشف عن اختطاف أمريكي يعمل بشركة أمنية من وسط العاصمة طرابلس على يد مسلحين مجهولين#ليبيا #عينك_على_العالم https://t.co/zhI6zxoV2R — العين الإخبارية (@alain_4u) May 30, 2021

General Electricity Company объявила о краже 2250 метров высоковольтных проводов в муниципалитете Злитен.

Политика

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу и сопровождающую его делегацию министров. На встрече рассматривались пути активизации двустороннего сотрудничества и его поддержки во всех сферах, особенно в области координации безопасности, борьбы с транснациональной преступностью и защиты общих границ, а также расширения торгового обмена.

"تبون" يبحث مع "دبيبة" سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر وليبيا#ليبيا #الشاهد



للتفاصيل: https://t.co/LrENtU1U4X — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 30, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился с послом США в Ливии Ричардом Норландом. По словам американского дипломата, они обсудили ряд вопросов, в том числе объединение военного ведомства и других учреждений, национальное примирение, вывод иностранных боевиков и декабрьские выборы.

«Мы также коснулись темы оптимизации условий безопасности на юге, чтобы лучше решать такие проблемы, как торговля людьми и присутствие наемников», — сообщил посол.

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих рассмотрел со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем подготовку ведомства к выборам, политический процесс и способы сотрудничества с международной организацией для преодоления трудностей.

Директор филиала Института мира США (USIP) в Ливии Нейт Уилсон посетил муниципалитет Налут, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с разрешением конфликтов и кризисным управлением.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба 1 июня отправится в Париж, чтобы рассмотреть вопросы безопасности и военного сотрудничества между Ливией и Францией, а также поддержку последней усилий по выводу наемников из страны.

Дабиба решил направить на два дня семь министров с официальной рабочей миссией в Италию.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصدر قراراً بإيفاد 7 وزراء بمهمة رسمية لإيطاليا#ليبيا #الشاهد



للتفاصيل: https://t.co/LBD3we7Zo1 — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 30, 2021

Президентский совет объявил, что с 31 мая начнутся заседания пяти форумов по представлению рекомендаций и кандидатур для рабочей структуры Ливийской комиссии по национальному примирению.

بدءا من الاثنين.. انطلاق حراك المصالحة الوطنية في ليبيا لمدة شهر#ليبيا #العرب_اللندنية https://t.co/epQrqyywxO — العرب (@alarabonline) May 30, 2021

Министр местного самоуправления ПНЕ Бадр ад-Дин ат-Туми принял делегацию муниципалитета Марзук, состоящую из старейшин и членов руководящего совета. Они обсудили механизмы решения проблем, с которыми сталкиваются перемещенные лица.

В Тобруке состоялась церемония запуска проекта Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) для развития муниципалитетов в Восточном регионе. Участниками мероприятия стали посол Германии в Ливии Оливер Овца и председатель комитета местного самоуправления Палаты представителей Идрис Умран. GIZ и делегаты от семи муниципалитетов, задействованных в программе, подписали меморандум о взаимопонимании.

Оливер Овца встретился в Бенгази с мэром муниципалитета Сакром Буджвари и председателем Комитета по иностранным делам ливийского парламента Юсефом аль-Акури.

محادثات بناءة في #بنغازي مع عميد البلدية السيد بوجواري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد العقوري حول التقدم والتحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات والسياسة الحكومية الشاملة. وأكدت على فرصة ومسؤولية جميع الأطراف لتمهيد الطريق للوحدة والاستقرار. pic.twitter.com/lvJNi1S1k1 — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 30, 2021

Министры местного самоуправления и жилищного строительства согласовали механизмы передачи полномочий муниципалитетам.

Экономика

Власти Ливии и Алжира обговорили открытие погранперехода Дебдеб и морской линии с портом Триполи.

Министр транспорта Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аш-Шахуби обсудил с алжирским коллегой Камелем Насери укрепление сотрудничества между государствами в транспортном секторе. Они договорились об открытии погранпереходов и подчеркнули необходимость начать авиасообщение через ливийские и алжирские авиакомпании.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж рассмотрел с министром финансов Алжира Айманом Бин Абд ар-Рахманом способы повышения уровня торгового обмена между странами и работу по обновлению торгово-экономических соглашений. Стороны подчеркнули важность активизации Ливийско-алжирского банка и выполнения им своей роли при участии государственных и частных учреждений.

دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، السبت، إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين بلاده ودولة الجزائر.https://t.co/tXSxkCAwmb#ليبيا — بزنس ريبورت الإخباري (@BNReport) May 30, 2021

Министр труда ПНЕ Али аль-Абид обсудил с алжирским коллегой Аль-Хашеми Джаабубом активизацию соглашений о взаимодействии в сфере трудоустройства и профессионального обучения, а также поддержку в области нефти и газа, электроэнергии и тяжелой промышленности.

Египетская делегация посетила аэропорт Митига в Триполи. Визит прошел в рамках подготовки к возобновлению полетов между ливийскими аэропортами и воздушной гаванью Каира.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун обсудил с главой Brega Oil Marketing Co. способы оказания помощи компании, чтобы она продолжала работать и предоставлять услуги.

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يبحث مع رئيس شركة البريقة لتسويق النفط سبل مساعدة الوزارة للشركة بهدف المضي في تقديم خدماتها وإنجاز أعمالها.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/QLRo6VPGaV — حكومتنا (@Hakomitna) May 30, 2021

Президент Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла объявил о включении города Адири в число регионов, находящихся под ее управлением.

Министр промышленности и полезных ископаемых ПНЕ Ахмад Абухиса обсудил с генеральным директором Национальной горнодобывающей корпорации и председателем руководства компании Al-Hadab по изготовлению строительных материалов создание цементного проекта в районе Налут производительностью 2,65 млн тонн в год, а также завода по изготовлению солнечных панелей для выработки электроэнергии мощностью 500 МВт в год.

#وزير_الصناعة_والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية يؤكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص

المزيد من التفاصيل:https://t.co/OqHqmt7hFG#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 30, 2021

Общество

Высшая национальная избирательная комиссия направила в Бенгази и Сабху оборудование, необходимое для проведения выборов.

أرسلت المفوضية قافلة من المعدات الانتخابية توجهت اليوم إلى مكتبي الإدارة الانتخابية بنغازي وسبها القافلة التي انطلقت تحت إشراف قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا



التفاصيل: https://t.co/IVCNdJoUng pic.twitter.com/UkSZFoyCm5 — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) May 30, 2021

Замглавы Профсоюза преподавателей Триполи Ашраф Абу Рави подтвердил, что Указ № 4 от 2018 года, касающийся повышения заработной платы работникам сектора образования, включен в бюджет, который представлен Палате представителей на утверждение.

Более 217 тысяч человек получили вакцины против COVID-19 в Ливии, согласно информации Национального центра по контролю за заболеваниями.