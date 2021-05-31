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31 мая 15:34
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новостей
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:27
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
МИД Ирана опроверг информацию об экспорте нефти в США
15:02
Шоу-бизнес
Лена Миро обрушилась с критикой на Бузову за вульгарный танец в Волгограде
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Происшествия
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Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая

Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 30 мая 2021 года.

 

Происшествия

Злоумышленники похитили американца, работающего в одной из охранных компаний. Инцидент произошел в центре Триполи 23 мая, однако ливийским СМИ стало известно об этом только спустя неделю.

 

 

General Electricity Company объявила о краже 2250 метров высоковольтных проводов в муниципалитете Злитен.

 

Политика

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу и сопровождающую его делегацию министров. На встрече рассматривались пути активизации двустороннего сотрудничества и его поддержки во всех сферах, особенно в области координации безопасности, борьбы с транснациональной преступностью и защиты общих границ, а также расширения торгового обмена.

 

 

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился с послом США в Ливии Ричардом Норландом. По словам американского дипломата, они обсудили ряд вопросов, в том числе объединение военного ведомства и других учреждений, национальное примирение, вывод иностранных боевиков и декабрьские выборы.

«Мы также коснулись темы оптимизации условий безопасности на юге, чтобы лучше решать такие проблемы, как торговля людьми и присутствие наемников», — сообщил посол.

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих рассмотрел со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем подготовку ведомства к выборам, политический процесс и способы сотрудничества с международной организацией для преодоления трудностей.

Директор филиала Института мира США (USIP) в Ливии Нейт Уилсон посетил муниципалитет Налут, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с разрешением конфликтов и кризисным управлением.

 

 

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба 1 июня отправится в Париж, чтобы рассмотреть вопросы безопасности и военного сотрудничества между Ливией и Францией, а также поддержку последней усилий по выводу наемников из страны.

Дабиба решил направить на два дня семь министров с официальной рабочей миссией в Италию.

 

 

Президентский совет объявил, что с 31 мая начнутся заседания пяти форумов по представлению рекомендаций и кандидатур для рабочей структуры Ливийской комиссии по национальному примирению.

 

 

Министр местного самоуправления ПНЕ Бадр ад-Дин ат-Туми принял делегацию муниципалитета Марзук, состоящую из старейшин и членов руководящего совета. Они обсудили механизмы решения проблем, с которыми сталкиваются перемещенные лица.

В Тобруке состоялась церемония запуска проекта Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) для развития муниципалитетов в Восточном регионе. Участниками мероприятия стали посол Германии в Ливии Оливер Овца и председатель комитета местного самоуправления Палаты представителей Идрис Умран. GIZ и делегаты от семи муниципалитетов, задействованных в программе, подписали меморандум о взаимопонимании.

Оливер Овца встретился в Бенгази с мэром муниципалитета Сакром Буджвари и председателем Комитета по иностранным делам ливийского парламента Юсефом аль-Акури.

 

 

Министры местного самоуправления и жилищного строительства согласовали механизмы передачи полномочий муниципалитетам.

 

Экономика

Власти Ливии и Алжира обговорили открытие погранперехода Дебдеб и морской линии с портом Триполи.

Министр транспорта Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аш-Шахуби обсудил с алжирским коллегой Камелем Насери укрепление сотрудничества между государствами в транспортном секторе. Они договорились об открытии погранпереходов и подчеркнули необходимость начать авиасообщение через ливийские и алжирские авиакомпании.

 

 

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж рассмотрел с министром финансов Алжира Айманом Бин Абд ар-Рахманом способы повышения уровня торгового обмена между странами и работу по обновлению торгово-экономических соглашений. Стороны подчеркнули важность активизации Ливийско-алжирского банка и выполнения им своей роли при участии государственных и частных учреждений.

 

 

Министр труда ПНЕ Али аль-Абид обсудил с алжирским коллегой Аль-Хашеми Джаабубом активизацию соглашений о взаимодействии в сфере трудоустройства и профессионального обучения, а также поддержку в области нефти и газа, электроэнергии и тяжелой промышленности.

Египетская делегация посетила аэропорт Митига в Триполи. Визит прошел в рамках подготовки к возобновлению полетов между ливийскими аэропортами и воздушной гаванью Каира.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун обсудил с главой Brega Oil Marketing Co. способы оказания помощи компании, чтобы она продолжала работать и предоставлять услуги.

 

 

Президент Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла объявил о включении города Адири в число регионов, находящихся под ее управлением.

 

 

Министр промышленности и полезных ископаемых ПНЕ Ахмад Абухиса обсудил с генеральным директором Национальной горнодобывающей корпорации и председателем руководства компании Al-Hadab по изготовлению строительных материалов создание цементного проекта в районе Налут производительностью 2,65 млн тонн в год, а также завода по изготовлению солнечных панелей для выработки электроэнергии мощностью 500 МВт в год.

 

 

 

Общество

Высшая национальная избирательная комиссия направила в Бенгази и Сабху оборудование, необходимое для проведения выборов.

 

 

Замглавы Профсоюза преподавателей Триполи Ашраф Абу Рави подтвердил, что Указ № 4 от 2018 года, касающийся повышения заработной платы работникам сектора образования, включен в бюджет, который представлен Палате представителей на утверждение.

 

 

Более 217 тысяч человек получили вакцины против COVID-19 в Ливии, согласно информации Национального центра по контролю за заболеваниями.

 

 

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