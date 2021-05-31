Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма

Москва, 31 мая. Временный водопровод протяженностью 32 км позволил снять водную блокаду Крымского полуострова, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу 31 мая на заседании коллегии ведомства.

Водопровод был проложен специалистами российского министерства обороны с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения Крыма.

При этом военнослужащие помогают в решении общегражданских вопросов. Когда в российских регионах вследствие низких температур и снегопада были аварии, военные развозили воду нуждающимся, а также участвовали в расчищении снежных заносов, добавил Шойгу.

Ранее министр обороны сообщил, что в торжественных парадах ко Дню ВМФ РФ примут участие до 200 кораблей. Также в мероприятии задействуют около 15 тыс. военнослужащих.