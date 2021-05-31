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14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
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Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма

  /   Обновлено: 31 мая 2021 13:59
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 мая. Временный водопровод протяженностью 32 км позволил снять водную блокаду Крымского полуострова, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу 31 мая на заседании коллегии ведомства.

Водопровод был проложен специалистами российского министерства обороны с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения Крыма.

При этом военнослужащие помогают в решении общегражданских вопросов. Когда в российских регионах вследствие низких температур и снегопада были аварии, военные развозили воду нуждающимся, а также участвовали в расчищении снежных заносов, добавил Шойгу.

Ранее министр обороны сообщил, что в торжественных парадах ко Дню ВМФ РФ примут участие до 200 кораблей. Также в мероприятии задействуют около 15 тыс. военнослужащих.

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минобороны рф шойгу крым
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Все новости / Армия / Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
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