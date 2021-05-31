Субсидирование может затронуть производство автоэлектроники в России

Москва, 31 мая. Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность субсидирования производства микроэлектроники для автомобилей на территории страны.

Соответствующей инициативой поделился заместитель главы ведомства Василий Шпак. В настоящее время министерство обсуждает с производителями транспортных средств возможность включения отечественных разработок в области микроэлектроники в логистические цепочки поставок со стороны концернов, передают «Известия».

«В нынешних условиях автопроизводители поняли необходимость диверсификации своих поставок и поставщиков. Мы эти диалоги с автопроизводителями ведем», — отметил замминистра.

Минпромторг в целом планирует наладить в будущем году выпуск компонентов в указанном сегменте, необходимых отечественным автомобильным корпорациям.

СМИ ранее сообщали, что дефицит на автомобильном рынке продолжает сохраняться, несмотря на то, что производители начали решать проблему в прошлом году. Ситуация с доступностью новых машин постепенно нормализуется. При этом присутствуют проблемы с наличием агрегатов определенных моделей и марок.