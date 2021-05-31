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31 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
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Субсидирование может затронуть производство автоэлектроники в России

Экономика
Субсидирование может затронуть производство автоэлектроники в России
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Москва, 31 мая. Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность субсидирования производства микроэлектроники для автомобилей на территории страны.

Соответствующей инициативой поделился заместитель главы ведомства Василий Шпак. В настоящее время министерство обсуждает с производителями транспортных средств возможность включения отечественных разработок в области микроэлектроники в логистические цепочки поставок со стороны концернов, передают «Известия».

«В нынешних условиях автопроизводители поняли необходимость диверсификации своих поставок и поставщиков. Мы эти диалоги с автопроизводителями ведем», — отметил замминистра.

Минпромторг в целом планирует наладить в будущем году выпуск компонентов в указанном сегменте, необходимых отечественным автомобильным корпорациям.

СМИ ранее сообщали, что дефицит на автомобильном рынке продолжает сохраняться, несмотря на то, что производители начали решать проблему в прошлом году. Ситуация с доступностью новых машин постепенно нормализуется. При этом присутствуют проблемы с наличием агрегатов определенных моделей и марок.

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автомобили минпромторг производство микроэлектроника шпак
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