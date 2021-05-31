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31 мая 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
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Группа «Аэрофлот» получила допуски к регулярным рейсам на Кипр и в Армению

  /   Обновлено: 31 мая 2021 14:00
Общество
Группа «Аэрофлот» получила допуски к регулярным рейсам на Кипр и в Армению
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Москва, 31 мая. Группу «Аэрофлот» допустили к регулярным рейсам из субъектов РФ на Кипр и в Армению. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Всего российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 19 стран, следует из текста приказа ведомства. В списке оказались полеты в Белоруссию, Азербайджан, Армению, Марокко, Хорватию, Черногорию, Кубу, Кипр, Мальдивы, Сербию, Израиль и другие страны.

Всего было выдано свыше 300 допусков. Как уточнили в Росавиации, рейсы Аэрофлота теперь могут летать в Ереван из Минеральных Вод, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а рейсы в Гюмри и Агадир будут следовать из московских аэропортов. Также доступны перелеты из Санкт-Петербурга в Эйлат, Бейрут, Акабу и Тирану.

Россиян предупредили о возможном увеличении времени выполнения процедур для получения разрешения на допуск самолетов из Европы в РФ. Как сообщалось ранее, об этом рассказали в Росавиации.

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аэрофлот росавиация перелеты
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Все новости / Общество / Группа «Аэрофлот» получила допуски к регулярным рейсам на Кипр и в Армению
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