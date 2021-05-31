Группа «Аэрофлот» получила допуски к регулярным рейсам на Кипр и в Армению

Москва, 31 мая. Группу «Аэрофлот» допустили к регулярным рейсам из субъектов РФ на Кипр и в Армению. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Всего российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 19 стран, следует из текста приказа ведомства. В списке оказались полеты в Белоруссию, Азербайджан, Армению, Марокко, Хорватию, Черногорию, Кубу, Кипр, Мальдивы, Сербию, Израиль и другие страны.

Всего было выдано свыше 300 допусков. Как уточнили в Росавиации, рейсы Аэрофлота теперь могут летать в Ереван из Минеральных Вод, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а рейсы в Гюмри и Агадир будут следовать из московских аэропортов. Также доступны перелеты из Санкт-Петербурга в Эйлат, Бейрут, Акабу и Тирану.

Россиян предупредили о возможном увеличении времени выполнения процедур для получения разрешения на допуск самолетов из Европы в РФ. Как сообщалось ранее, об этом рассказали в Росавиации.