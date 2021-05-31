Баранец рассказал, как США пытаются усыпить внимательность России

Москва, 31 мая. США сообщили о неудаче во время испытаний ракет SM-6 для системы ПРО Aegis, однако это заявление может оказаться дезинформацией.

Таким мнением с «ПолитРоссией» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник запаса Виктор Баранец. По его словам, система ПРО Aegis имеет важнейшее значение в противоракетной доктрине США, однако она не слишком удачно создана. А провал в испытаниях можно объяснить некачественной модернизацией.

При этом Баранец высказал предположение, что заявление о неудаче может быть намеренной дезинформацией со стороны Вашингтона, целью которой является усыпление внимательности России. Ведь данные об этих испытаниях были озвучены в преддверии переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Напрячь всю свою разведку: космическую, радиотехническую, легальную, нелегальную. Необходимо выяснить, действительно ли у американцев произошло то, о чем они заявили», — отметил Баранец.

Военный обозреватель также добавил, что так США могут вести игру, при которой «противник прикидывается шлангом», ведь дезинформация стала нормой современной политики.

Ранее эксперт сообщал, что в ближайшем будущем Североатлантический альянс может быть распущен из-за действий Вашингтона, ведь страны Европы все чаще говорят о создании собственной армии.