Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Москва, 31 мая. Комитет Совета федерации поддержал выход России из Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее стало известно, что комитет в понедельник рассмотрит вопрос о денонсации Договора на заседании совместно с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Глава комитета Григорий Карасин ожидал, что российские сенаторы поддержат документ.

Стоит отметить, что такое решение было принято на фоне одностороннего выхода США из договора. Вместе с тем в Германии отметили, что намерены продолжить соблюдение положений документа.