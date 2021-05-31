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31 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
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Россиян предупредили о передающихся через поцелуи заболеваниях

Общество
Россиян предупредили о передающихся через поцелуи заболеваниях
pixabay.com

Москва, 31 мая. Некоторые заболевания могут передаваться через поцелуй. Об этом рассказала клинический сексолог Виталия Курач.

Чаще всего через поцелуй можно заразиться сифилисом. Это заболевание попадает в организм через контакт язвочки со слизистой. Кроме того, любителям нежностей стоит опасаться герпеса, поэтому лучше быть внимательнее, особенно при контакте с малознакомым партнером.

Мононуклеоз на Западе известен «как болезнь поцелуев». Это заболевание нередко встречается среди подростков. Также люди могут «подцепить» хеликобактер пилори, который чреват поражением желудка и развитием гепатита A, передает Пятый канал.

Сексолог Александра Миллер ранее перечислила болезни, к которым может привести сексуальное воздержание. Например, у мужчин могут возникнуть проблемы с репродуктивностью.

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поцелуй болезни сексолог
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