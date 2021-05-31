Россиян предупредили о передающихся через поцелуи заболеваниях

Москва, 31 мая. Некоторые заболевания могут передаваться через поцелуй. Об этом рассказала клинический сексолог Виталия Курач.

Чаще всего через поцелуй можно заразиться сифилисом. Это заболевание попадает в организм через контакт язвочки со слизистой. Кроме того, любителям нежностей стоит опасаться герпеса, поэтому лучше быть внимательнее, особенно при контакте с малознакомым партнером.

Мононуклеоз на Западе известен «как болезнь поцелуев». Это заболевание нередко встречается среди подростков. Также люди могут «подцепить» хеликобактер пилори, который чреват поражением желудка и развитием гепатита A, передает Пятый канал.

Сексолог Александра Миллер ранее перечислила болезни, к которым может привести сексуальное воздержание. Например, у мужчин могут возникнуть проблемы с репродуктивностью.