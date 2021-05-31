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Все новости
31 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
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Опрос показал, представители каких профессий отдыхают чаще других

Общество
Опрос показал, представители каких профессий отдыхают чаще других
pexels.com

Москва, 31 мая. Работники в сфере финансов, строительства и IT-специалисты берут отпуска чаще, чем представители других профессий, выяснилось в ходе опроса.

Специалисты отрасли производства и промышленности реже других уходят в отпуск. Также сотрудники в сфере охраны и образования почти никогда не отгуливают отпуска, передает РИА Новости.

Кроме того, опрос показал, что 41% жителей России уходят в отпуск один раз в год. Каждый пятый гражданин отметил, что отдыхает каждый год по два-три раза. Еще 3% россиян берут отпуск более четырех раз в год. При этом 37% работников почти никогда не уходят на отдых.

До этого россиянам объяснили, что длительный отпуск от работы необходим при первых признаках эмоционального выгорания. Об этом рассказала психолог, сексолог, гипнотерапевт Алена Малышева.

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профессия отпуск офис должность
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