Опрос показал, представители каких профессий отдыхают чаще других

Москва, 31 мая. Работники в сфере финансов, строительства и IT-специалисты берут отпуска чаще, чем представители других профессий, выяснилось в ходе опроса.

Специалисты отрасли производства и промышленности реже других уходят в отпуск. Также сотрудники в сфере охраны и образования почти никогда не отгуливают отпуска, передает РИА Новости.

Кроме того, опрос показал, что 41% жителей России уходят в отпуск один раз в год. Каждый пятый гражданин отметил, что отдыхает каждый год по два-три раза. Еще 3% россиян берут отпуск более четырех раз в год. При этом 37% работников почти никогда не уходят на отдых.

До этого россиянам объяснили, что длительный отпуск от работы необходим при первых признаках эмоционального выгорания. Об этом рассказала психолог, сексолог, гипнотерапевт Алена Малышева.