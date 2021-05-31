Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России

Махачкала, 31 мая. Дагестанские животноводы снова смогут вывозить баранину и живой скот в другие регионы России. Это позволит республике нарастить экспорт сельхозпродукции, сообщили ФАН в минсельхозпроде Дагестана.

По данным кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, с регионов Юга России и Дальнего Востока сняты действовавшие ограничения на вывоз баранины. Соответствующее решение было принято на генеральной сессии Всемирной организации здравоохранения животных.

Ранее регионы Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также остров Сахалин и Курильские острова были объявлены зонами неблагополучными по ящуру. Это означало, что баранина из этих субъектов не могла вывозиться для реализации на остальной части России. Теперь обозначенные регионы снова признаны благополучными.

«Теперь эти регионы, в том числе Дагестан, снова могут отправлять баранину в центральную часть России и в другие регионы страны. Часть прошлого и этого года животноводы республики были лишены этой возможности. При этом сохранился экспорт в другие страны — Иран, Азербайджан. Эти государства принимали решение отдельно по каждому нашему хозяйству, мясо соответствовало всем требованиям и поэтому экспортировалось», — пояснили ФАН в минсельхозе Дагестана.

Там добавили, что снятие ограничения позволит нарастить поставки баранины. Это важно для аграриев Юга России, так как именно там сосредоточены крупные производители этой продукции.

«Северокавказские регионы России смогут вывозить баранину без ограничений и нарастить экспорт этой продукции. Для Дагестана, как региона с наибольшим числом поголовья мелкого рогатого скота, это значимый фактор», — отметили в аграрном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Дагестан экспортировал в различные страны сельхозпродукцию на общую сумму 27,8 миллиона долларов. В основном это были баранина и рис.