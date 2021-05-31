Нижегородские медики все чаще выбирают деревенскую жизнь

Нижний Новгород, 31 мая. Три десятка человек стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Нижегородской области. Медики все чаще выбирают для жизни малые города и сельскую местность.

«Размер «подъемной» выплаты составляет один миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей — фельдшерам. Среди претендентов на работу в нашем регионе по данным программам, помимо жителей Нижегородской области, были специалисты из Костромской области, Мордовии, Кирова», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в реализации программ принимают участие 15 врачей и столько же фельдшеров. Деньги для будущих жителей нижегородской глубинки выплачиваются как из федерального бюджета, так и областного. В прошлом году увеличились выплаты для медиков, приехавших в отдаленные населенные пункты региона. Врачи могут получит 1,5 миллиона, а средний медицинский персонал 750 тысяч рублей.

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