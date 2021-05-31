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31 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
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США продолжают использовать воздушное пространство Белоруссии

Общество
США продолжают использовать воздушное пространство Белоруссии
Global Look Press  /  MOD Russia

Минск, 31 мая. Американские самолеты продолжают активно пользоваться воздушным пространством Белоруссии, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Принадлежащие США лайнеры не корректируют маршрут, чтобы облететь территорию страны. От полетов над Белоруссией также не стала отказываться частная авиация Европейского союза, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник в Росавиации.

Например, принадлежащий Германии самолет Bombardier ранее пересек воздушную границу республики. Кроме того, в небе над Белоруссией были замечены два самолета из Китая и два — с Бермудских островов.

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сша белоруссия самолет
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