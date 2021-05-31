США продолжают использовать воздушное пространство Белоруссии

Минск, 31 мая. Американские самолеты продолжают активно пользоваться воздушным пространством Белоруссии, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Принадлежащие США лайнеры не корректируют маршрут, чтобы облететь территорию страны. От полетов над Белоруссией также не стала отказываться частная авиация Европейского союза, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник в Росавиации.

Например, принадлежащий Германии самолет Bombardier ранее пересек воздушную границу республики. Кроме того, в небе над Белоруссией были замечены два самолета из Китая и два — с Бермудских островов.