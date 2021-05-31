Жителям России рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ

Москва, 31 мая. Гражданам РФ поведали о перспективах бесплатной замены счетчиков, бесплатной газификации, а также новых тарифах.

Целый комплекс мер и изменений ждет россиян в ближайшее время. Так, корректировки коснутся газового обеспечения и коммунальных услуг. Об этом пишет «Лайф».

График доведения труб с голубым топливом до потребителей в частных домах прорабатывается сейчас с ориентиром на готовность в июне. Сам законопроект был внесен в нижнюю палату парламента на рассмотрение в конце мая. В летний сезон должна начаться укладка труб, дорожная карта уже была проработана.

Помимо этого, в ГД внесли законопроект об изменении порядка установки счетчиков водоснабжения. В случае принятия новой инициативы, такие приборы начнут устанавливать бесплатно для жителей домов в счет компаний-поставщиков коммунальных услуг. Вдобавок, лето станет новым этапом в развитии умных счетчиков на электричество, так как инновационные приборы, которые предложат поставить, смогут самостоятельно передавать данные по использованной электроэнергии.

Парламентарии приняли в I чтении закон по привлечению частных инвестиций в сектор обновления жилищно-коммунального хозяйства. С 1 июля в стране могут вырасти тарифы на коммуналку, при этом по поручению премьера Михаила Мишустина до этого срока должен быть представлен стандарт по допустимой доли расходов россиян на ЖКУ.

Тарифы на Украине также не стоят на месте. Эксперты считают, что с 1 июля этого года рост цен на коммунальные услуги в стране может достичь двукратного увеличения.