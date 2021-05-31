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31 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
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Жителям России рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ

Экономика
Жителям России рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 31 мая. Гражданам РФ поведали о перспективах бесплатной замены счетчиков, бесплатной газификации, а также новых тарифах.

Целый комплекс мер и изменений ждет россиян в ближайшее время. Так, корректировки коснутся газового обеспечения и коммунальных услуг. Об этом пишет «Лайф».

График доведения труб с голубым топливом до потребителей в частных домах прорабатывается сейчас с ориентиром на готовность в июне. Сам законопроект был внесен в нижнюю палату парламента на рассмотрение в конце мая. В летний сезон должна начаться укладка труб, дорожная карта уже была проработана.

Помимо этого, в ГД внесли законопроект об изменении порядка установки счетчиков водоснабжения. В случае принятия новой инициативы, такие приборы начнут устанавливать бесплатно для жителей домов в счет компаний-поставщиков коммунальных услуг. Вдобавок, лето станет новым этапом в развитии умных счетчиков на электричество, так как инновационные приборы, которые предложат поставить, смогут самостоятельно передавать данные по использованной электроэнергии.

Парламентарии приняли в I чтении закон по привлечению частных инвестиций в сектор обновления жилищно-коммунального хозяйства. С 1 июля в стране могут вырасти тарифы на коммуналку, при этом по поручению премьера Михаила Мишустина до этого срока должен быть представлен стандарт по допустимой доли расходов россиян на ЖКУ.

Тарифы на Украине также не стоят на месте. Эксперты считают, что с 1 июля этого года рост цен на коммунальные услуги в стране может достичь двукратного увеличения.

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жкх госдума электричество газификация коммунальные услуги изменения в законах
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Все новости / Экономика / Жителям России рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ
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