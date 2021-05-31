В минобороны Дании отказались комментировать сообщения о шпионаже за Меркель

Копенгаген, 31 мая. Министерство обороны Дании отреагировало на сообщения о шпионаже за немецкими политиками формальным заявлением.

В ведомстве сказали, что действия против союзников неприемлемы. От других комментариев чиновники отказались.

Таким образом в правительстве Дании отреагировали на сообщения о том, что Копенгаген помогал Вашингтону шпионить за видными европейскими политиками, среди которых и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Прослушкой занимались представители Агентства национальной безопасности США. При этом датские спецслужбы предоставили американцам доступ к местной станции. Слежка началась в 2012 году и продолжалась по меньшей мере пару лет.

Как сообщалось ранее, объяснений от Дании уже потребовали власти Швеции. К ним присоединилось и правительство Норвегии.