Школьник не успел спасти старшего брата от утопления в Тюменской области

Тюмень, 31 мая Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка на воде. Как стало известно ФАН, погибший мальчик пошел купаться на речку без разрешения родителей.

В службу спасения и правоохранителям Ялуторовска 29 мая поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что на реке утонул несовершеннолетний мальчик. На место происшествия выехали спасатели. Вечером следующего дня тело ребенка было обнаружено в реке Тобол.

«По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, родственники погибшего ребенка», — сообщила ФАН старший помощник руководителя СУ СК Росси по Тюменской области Людмила Галстян.

Стражи порядка выяснили, что 12-летний мальчик погиб, когда делал нырок на глубину. Возможно, его схватили судороги, и он потерял контроль над своим телом. Причиной этому могла стать холодная вода.

«Подросток воспитывался в хорошей семье, которая не состоит на учете в социальных службах, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Родители ему не разрешали самостоятельно ходить на речку. Он знал, что ему откажут в очередной просьбе и, нарушив запрет взрослых, отправился купаться».

С собой он прихватил младшего брата и своего товарища. Пострадавший полез в воду, пока мальчишки были еще на берегу. Младший брат увидел, как родственник окунулся с головой и отвернулся, чтобы спросить что-то у приятеля.

«Когда он через минуту опять стал вглядываться в реку, то не обнаружил брата. Он стал кричать и звать на помощь, потому что ребята сами не рискнули лезть в воду», — дополнил источник.

На встречу им шел мужчина и ребята обратились к нему за помощью. Однако было уже поздно, местному жителю оставалось лишь сообщить о трагическом происшествии в аварийные службы.