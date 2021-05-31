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31 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
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Школьник не успел спасти старшего брата от утопления в Тюменской области

Происшествия
Школьник не успел спасти старшего брата от утопления в Тюменской области
pixabay.com  / 

Тюмень, 31 мая Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка на воде. Как стало известно ФАН, погибший мальчик пошел купаться на речку без разрешения родителей.

В службу спасения и правоохранителям Ялуторовска 29 мая поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что на реке утонул несовершеннолетний мальчик. На место происшествия выехали спасатели. Вечером следующего дня тело ребенка было обнаружено в реке Тобол.

«По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, родственники погибшего ребенка», — сообщила ФАН старший помощник руководителя СУ СК Росси по Тюменской области Людмила Галстян.

Стражи порядка выяснили, что 12-летний мальчик погиб, когда делал нырок на глубину. Возможно, его схватили судороги, и он потерял контроль над своим телом. Причиной этому могла стать холодная вода.

«Подросток воспитывался в хорошей семье, которая не состоит на учете в социальных службах, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Родители ему не разрешали самостоятельно ходить на речку. Он знал, что ему откажут в очередной просьбе и, нарушив запрет взрослых, отправился купаться».

С собой он прихватил младшего брата и своего товарища. Пострадавший полез в воду, пока мальчишки были еще на берегу. Младший брат увидел, как родственник окунулся с головой и отвернулся, чтобы спросить что-то у приятеля.

«Когда он через минуту опять стал вглядываться в реку, то не обнаружил брата. Он стал кричать и звать на помощь, потому что ребята сами не рискнули лезть в воду», — дополнил источник.

На встречу им шел мужчина и ребята обратились к нему за помощью. Однако было уже поздно, местному жителю оставалось лишь сообщить о трагическом происшествии в аварийные службы.

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дети тюменская область утопление
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Все новости / Происшествия / Школьник не успел спасти старшего брата от утопления в Тюменской области
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