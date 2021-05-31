Появилось видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае

Горно-Алтайск, 31 мая. Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алтайском крае. Видео с места событий появилось в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

Трагедия произошла в Ельцовском районе неподалеку от села Мартыново. На высокой скорости столкнулись Nissan и Subaru. После удара один автомобиль загорелся.

Водитель и трое пассажиров Nissan погибли на месте, еще одна девушка, находившаяся на заднем сидении, выжила. Ее экстренно госпитализировали в больницу Бийска. Мужчина, управлявший Subaru, тоже получил смертельные травмы. Его обгоревшее тело вылетело на проезжую часть. На месте работают сотрудники экстренных служб, причины аварии выясняются, сообщал ФАН.