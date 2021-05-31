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31 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Общество
Скончался актер фильма «Женитьбы Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
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Появилось видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае

Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае
Федеральное агентство новостей

Горно-Алтайск, 31 мая. Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алтайском крае. Видео с места событий появилось в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

Трагедия произошла в Ельцовском районе неподалеку от села Мартыново. На высокой скорости столкнулись Nissan и Subaru. После удара один автомобиль загорелся.

Водитель и трое пассажиров Nissan погибли на месте, еще одна девушка, находившаяся на заднем сидении, выжила. Ее экстренно госпитализировали в больницу Бийска. Мужчина, управлявший Subaru, тоже получил смертельные травмы. Его обгоревшее тело вылетело на проезжую часть. На месте работают сотрудники экстренных служб, причины аварии выясняются, сообщал ФАН.

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дтп смерть алтай
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